黃偉晉《星廚之戰》被淘汰「秒放棄做菜」 討厭油煙「想當香香質感男」
源自義大利的生活美樂品牌今年看準台灣市場對香氛與生活儀式感的重視，正式創立台北首店。為迎接台北首店開幕，品牌今（5日）特別邀請質感系全方位藝人——黃偉晉親臨現場擔任開幕嘉賣，與品牌代表共同進行剪綵儀式，他也在現場分享自身對香水的看法。
黃偉晉近期參加多項節目，《星廚之戰》已被淘汰，他笑說：「一被淘汰就立刻放棄『做菜』這件事。」參加比賽前他有在家練習炒空心菜、炒牛肉，讓自己熟悉廚房的環境，讓自己不要慌。雖已放棄做菜，但不會抗拒進廚房，而且他認為做菜滿好玩的，很有成就感：「自己吃就覺得『哇！好好吃喔』，原來我自己可以做出自己想吃或喜歡吃的食物。」但他還是不喜歡廚房的油煙，喜歡自己維持一個香香的質感路線。
至於另一檔節目《明星製作公司》也是讓黃偉晉感到相當辛苦，直呼：「傻眼！」從企劃、道具、採購到遊戲規則，所有細節都要想得很仔細。被問說那是否覺得今天當質感系嘉賓很輕鬆？他感嘆：「當花瓶真好！」另外，她也分享出門前選香水的趣事，自爆會「跟香水對話」，會考慮很久，想說選這瓶的話，另一瓶會不會吃醋，自認這個「選妃」過程很有趣，出門若被朋友稱讚今天香水很好聞，會爽到不行。
