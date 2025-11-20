黃健豪帶同門師弟敬酒挨轟 當事人這麼說

▲台中市運動局專員吳宗學有意參選市議員，近來頻頻在公開場合亮相，引起公器私用的質疑。（圖／翻攝吳宗學臉書，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一選舉基層開始熱身，爭取國民黨提名參選北屯區市議員的台中市運動局專員吳宗學，近來與5連霸市議員陳成添合掛街頭大型看板，網友昨在網路社群秀出立委黃健豪帶他逐桌敬酒的畫面，批評「果然有盧媽媽當靠山，就可以利用公家資源選舉」。吳宗學表示，這是他去年代表市府出席宗教活動的畫面，自己下班時間從事個人政治活動時，不會穿市府背心。

下屆台中市議員選舉，人口數最多的北屯區應選6席，加上黃健豪轉戰立委成功、國民黨市議員陳成添今年3月當選台中區農會理事長後，宣布不尋求連任，藍營內部競爭激烈，最多時曾傳出7名新人有意角逐。經過一番競逐，目前檯面上新人包含市府運動局專員吳宗學、立法院副院長江啟臣秘書許育璿、工策會前副總幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢等人。

日前吳宗學在多處街頭掛上合體陳成添的看板，標榜「陳成添強力推薦」，網友熱議盧秀燕嫡系子弟兵的他實力雄厚，昨有網友在社群分享立委黃健豪帶吳宗學逐桌敬酒的照片，大酸「果然有盧媽媽當靠山！運動局機要專員還未離職，就能利用公家資源，穿著運動局背心參選北屯區議員，運動局局長難道不知道嗎？」

吳宗學今（20）日表示，運動局相關活動本就多，加上近來不少國兒運中心相繼落成，他代表運動局參加時本就該穿公務背心。至於敬酒照片是去年拍的，自己擔任市長盧秀燕在立委時期的服務處秘書多年，市內各地都熟悉，當天因活動太多，臨時被派往參加地方宮廟活動，並與立委黃健豪一起向在場民眾敬酒。他無奈地說「回來不久後就被檢舉了，幸好我還留著廟方給市府的邀請卡，可以向政風處證明是因公出席」。

吳宗學表示，自己的確有心參選北屯區市議員，目前還在爭取黨內提名階段，形勢尚未明朗。他知道公職身分敏感，只要是下班時間從事私人拜訪活動，絕不會穿公務背心，和陳成添合掛看板也刻意不出現國民黨徽、爭取黨內提名等字眼。

