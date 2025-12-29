黃健豪批自行車觀光法令落伍 林福山：公路局將通盤了解車輛與單車規格 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台灣瘋自行車運動行之有年，政府與民間也大力推廣活動與賽事，但立委黃健豪今（29）日指出，政府一方面大力推廣自行車觀光，另一方面執法人員卻對民眾車載自行車以違反道交條例規定開罰，造成許多國人困擾，要求交通部應儘速研議不合時宜的法規，在安全優先的前提下提出修法。

黃健豪表示，自行車活動，已是國人普遍的日常休閒運動，政府也大力建設環島自行車道並結合觀光旅遊。許多國人也會搭配觀光，攜帶自行車到景點旅遊。但現行道路交通管理處罰條例第29條第一項、第一款規定，車輛限制的長寬高，以及道路交通安全規則明定，車輛高度不得超過2.85公尺。導致許多自行車的保母車，因車頂攜車，丈量後約3公尺，超過法規2.85公尺被開罰。

廣告 廣告

黃健豪說，依現行法規，幾乎所有支援車都違規，要符合規定就一定要拆前輪，對自行車旅遊影響很大。連政府這幾年擔任主辦的「環法自行車大賽─日月潭站」，準備的保母車也可能違反法令高度規定，這對發展自行車國際觀光有極大影響。

黃健豪強調，其實許多國人騎自行車旅遊，不只是擔心隨時被開單，更顧慮若因違規事故，造成保險不予理賠的問題更加嚴重。政府應該協助民眾解除這方面的疑慮，才能順利發展自行車觀光產業。他並要求交通部，立即檢討現行法令是否不合時宜，並研議國外相關法規與研究，在安全優先的考量上，提出改善方案。

交通部長陳世凱表示，政府仍鼓勵自行車出遊，至於高度部分，只要符合規定就可以跟公路局申請。

公路局長林福山表示，單車置放架分為活動式與固定式，置放腳踏車架的單品都必須經過審驗合格，活動式的只要卸下來都沒問題，但若是固定式，要辦理車輛車身變更規定，目前路上多看到屬於活動式車架，只要審驗合格都沒問題。

至於高度部分，林福山補充，車輛載置腳踏車可放於車頂或車後，若放置車頂，需考量車輛裝載高度問題，他說明，車輛本身高度高，加上自行車高度，可能會有過高情況，車輛本身規格、腳踏車規格、置放位置等需要三方處理。公路局會先通盤了解，國內小型車的車高規格與載腳踏車的規格。

照片來源：取自國會頻道

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

參拜萬和宮、辦公室開箱宣示選戰起跑 何欣純：我是台中市民的市長

太平辦耶誕嘉年華 江啟臣：打造台中宜居旗艦城

【文章轉載請註明出處】