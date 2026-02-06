黃光芹列舉6大邏輯錯誤批民眾黨護航李貞秀 開立院惡例

民眾黨中配立委李貞秀李貞秀。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃光芹今天（6日）分析，批評台灣民眾黨為不分區立委李貞秀雙重國籍爭議進行的護航存在6大邏輯錯誤，認為這個動作不僅視法律於無物，更首開提名具中國籍人士擔任立委的惡例，警告「小心別把信用卡刷爆了」。黃光芹強調，應聚焦事實討論，避免媒體扭曲為私人恩怨或竄改指控。

黃光芹指出的6大邏輯錯誤：

第一，李貞秀依《國籍法》聲稱曾赴中國申辦放棄中國籍但不可得，民眾黨卻援引《兩岸人民關係條例》護航，形同拿不同車票搭不同列車，活在兩個平行時空；若李真在中國奔波申辦，則民眾黨全黨護一人猶如在秋海棠葉上跑馬。

第二，李貞秀依《國籍法》本有就職後1年內舉證的空窗期，她卻為證明就職前已有動作而坦承無法放棄中國籍，坐實具雙重國籍，理應依法解職。

第三，李貞秀在中國出生、長大、至今仍持中國籍，卻在民眾黨高層出席的記者會上稱「中華民國國民也是中國人」，民眾黨默不作聲，是否代表接受？照此邏輯，中國解放軍與中華民國國軍豈不都是中國軍？

第四，部分歪樓詭辯稱「賣台不一定持有中國籍」，或憑自由心證認定在台生活久（10年、20年、30年隨人說）的中國籍人士即可當立委，此舉視法律於無物。

第五，過去統促黨、新黨、國民黨（含吳敦義時代提名未列入安全名單）皆未提名中國人當立委，民眾黨首開先例，李貞秀仍堂而皇之進入立法院，卻指控他人歧視、搞文革。

第六，大家在談事實，那些鬼扯私人恩怨、將「程序虛偽不實」竄改為指控他人「虛偽」的媒體，皆為不肖媒體。

李貞秀1973年生於中國湖南，1993年因婚姻來台定居，育有5名子女，近期離婚。她於2024立委選舉列民眾黨不分區第15名，2026年2月3日宣誓就任，為中華民國立法院首位具中國籍（陸配出身）的立法委員。

爭議核心在於雙重國籍：內政部長劉世芳表示，依《國籍法》第20條，公職人員就職前須辦理放棄外國國籍，並於就職1年內取得證明文件送交立法院；內政部尚未收到李貞秀退籍證明影本，可能未完成就職手續，立法院應依法處理解職事宜。劉世芳並表示將不提供密件以上資料予李。

李貞秀則稱曾赴中國兩地申請放棄國籍遭拒（理由為「台灣不是外國」），重申僅持有中華民國護照、效忠中華民國，並一度口誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」，引發輿論質疑。民眾黨主張依《憲法》增修條文與《兩岸人民關係條例》，大陸地區人民非「外國人」，放棄國籍有客觀困難，批評政府敵我不分、操弄政治攻擊。

民進黨團呼籲立法院長韓國瑜查明，若違法應解職，並建議民眾黨考慮換人；法律界與網紅亦指出《國籍法》與《兩岸條例》適用矛盾，參政權與忠誠義務須兼顧。黃光芹此番發文呼應部分輿論，強調法治標準不分藍綠白，凸顯國籍爭議已從個案延伸至憲政與兩岸法律適用問題。

