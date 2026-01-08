黃光芹好樂 突讚勞動部「真是太棒了」

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人黃光芹今(8)日一早在臉書發文說：「不得不稱讚一下勞動部。」因她老公楊文嘉滿65歲，昨他生日當天，勞動部勞保局「國民年金組」寄來老年年金申請書。

對於勞動部勞保局寄來申請書，黃光芹驚喜猛誇讚：「用新聞術語，可謂『第一時間』。」她說這種人生大事、卻是生活瑣事，對2人來說，不僅不擅長、也沒經驗、更怕麻煩，「沒想到，現在公務單位的服務品質，竟然這麼好，不僅有專線、服務專員，耐心親切回答各種疑難雜症，還容許每個人有10分鐘的時間詢問，電話直通完全不用等。」

黃光芹最後還說，申請方式也很簡便，如果不用網路，只要填寫申請表回函，年金就可以於每月底入帳，「真是太棒了！」

