黃光芹接受政論節目專訪遭「狂草」24小時圍攻 嗆「再過份，考慮重返」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

資深媒體人黃光芹自稱接受電視專訪30分鐘，隨即換來民眾黨支持者24小時的「恐懼大作戰」。 圖：翻攝「YouTube」鏡新聞頻道

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃光芹日前因昔日同事情誼，睽違政論平台2年半後，接受電視專訪30分鐘，但隨即換來民眾黨支持者24小時的「恐懼大作戰」。黃光芹今天（11日）總結5點回應，警告「狂草」如果再過分，將「重返」政論節目。

黃光芹表示，自己過去20年評論生涯大半時間在《年代》度過，與電視節目專訪主持人陳園淳及節目團隊曾經共事。所以在對方邀約2週後，點頭答應以專訪形式登場。黃光芹認為，「媒體人上媒體，天經地義」；但自承「一如所料」，遭到民眾黨支持者發動各種形式的攻擊。

廣告 廣告

黃光芹總結5點，質疑民眾黨支持者是否限制她「不能上『綠媒』」？民眾黨有規定，所有媒體人只能上「藍媒」和《民眾之聲》，否則發動文革？或者是要把她送民眾黨中評會？其次，黃光芹分析，問題核心不在上哪家媒體，也不是顏色問題，而是「黃國昌不容許任何人批評」。

黃光芹第3點自曝身價，指上一場政論節目拿3000元，斥責發動攻擊的民眾黨支持者指她「去賺老公醫藥費」，是「跟他們主子一樣」「有政治沒人性的打仔」；黃光芹第4點重申自己非藍非綠，明確不支持「小藍化」的偽第三勢力，更絕不接受遭紅色勢力入侵的政黨；最後，黃光芹表示，「不必困惑於我的新聞資歷」，「也不必『玻璃心』來凸顯我的新聞影響力」，回應攻擊者的質疑、批評。

黃光芹總結嗆聲，「若攻擊再過分，會考慮你們的意見，重返政論節目」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美國下一代彈道飛彈潛艦新面貌曝光 哥倫比亞級首艦長這樣…

楊宏基觀點》日菲意外「做球」給中國？！台灣「失語」大問題…