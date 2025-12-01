黃光芹揭民眾黨參選人要簽保密切結：李有宜初選最後「結果都一樣」就突然想讀書了

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

台灣民眾黨發言人李有宜30日無預警宣佈退出民眾黨，表示將專注博士班學業，被解讀是因參選三蘆選區議員未果，被民眾黨主席黃國昌人馬空降取代導致。媒體人黃光芹直指李有宜是長期遭冷暴力、排擠才最後放棄；黃今（1）日再揭露民眾黨2026地方選舉參選人的切結書內容表示，參選人被要求不得將初選過程與結果透露第三人或媒體，因此既然結果一樣，才會知難而退。

黃光芹今（1）日再揭露民眾黨2026地方選舉參選人的切結書內容表示，參選人被要求不得將初選過程與結果透露第三人或媒體，因此既然結果一樣，才會知難而退。（圖／黃光芹臉書）

黃光芹為李有宜抱不平說，李有宜上次立委選舉拿下8萬4千多票，後續也公開說要繼續參選市議員，也經營選區，卻被黃國昌從金門空降的周曉芸參選，有如未經協調，直接內定，所以李有宜知難而退。

黃光芹說，李有宜長期遭「冷暴力」、「排擠」，例如民眾黨4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的；黃還批黃國昌內定不經協調，指李有宜就像具「無名女屍」，被淹沒在險惡的政治洪流當中，沒有人為她聲張。

台灣民眾黨發言人李有宜30日無預警宣佈退出民眾黨及相關職務，表示將專注博士班學業。（圖／鋒燦傳媒）

黃光芹也揭露民進黨要求黨內參選者必須簽署的切結書內容，顯示民眾黨要求參選人對初選過程及結果嚴格保密，不透露與第三人或媒體，否則願受最嚴厲黨紀處分。因此黃光芹說，既然結果都一樣，就突然想去「讀書」了。

黃表示，所謂黨的制度，就是一張切結書，黨說了算，即使李有宜之前選立委有8萬4千票選票基礎，每天都在地方勤跑，依然不敵金門空降的周曉芸。中間沒有向上爭取的空間，連跟媒體哀都不行，不然黨紀處分。

