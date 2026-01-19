黃光芹籲2026馬德案勿類比2014郭玫蘭案 強調證據說話勿武斷

對中天新聞記者林宸佑（綽號馬德）涉嫌違反國安法案，資深媒體人黃光芹PO出2017年訪問被控為共諜後查無實證不起訴的前中央社記者郭玫蘭（中），但認為案情尚未明朗，不宜直接類比。左為同時受訪的時任司改會申訴中心主任蕭逸民。 圖：翻攝「臉書」黃光芹

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃光芹今（19）日在臉書發文，針對近日中天新聞記者林宸佑（綽號馬德）涉嫌違反國安法一案，呼籲外界勿直接類比昔日郭玫蘭案。她強調，每個案子皆有差異，在案情尚未明朗前，貿然比附不僅對已故郭玫蘭不公，也失之武斷。黃光芹表示，馬德是否有罪應以證據為準，記者並無特權，媒體同行或政黨挺身而出僅是立場發言。

黃光芹在文中回憶，2017年她曾在昔日廣播節目專訪郭玫蘭，當時視其為冤案處理。「如今看馬德案，是否能直接類比郭玫蘭案，我認為暫且不宜。」她指出，這起案子仍在偵辦中，並非評選新聞獎項，檢方應嚴守偵查不公開原則。黃光芹批評，政治人物及媒體人轉而評論馬德的採訪品質，已然「歪樓」，呼籲各方理性以對。

據了解，林宸佑案由橋頭地檢署偵辦，去年11月起調查多起現役軍人拍攝效忠中國影片的共諜案，涉案者包括林宸佑在內共6人（1名記者與5名現退役軍人）。檢方指控林宸佑扮演中間人角色，以數千至數萬元不等報酬利誘軍人，提供漢光演習或無人機相關情資，並要求拍攝手持五星旗表態投降影片。橋頭地方法院於1月17日裁定林宸佑羈押禁見，中天新聞台回應表示，對案情毫無所悉，無法置評。此案引發輿論關注，包括美聯社等外媒報導，稱台灣正嚴厲打擊北京滲透，罕見針對記者調查。

相較之下，郭玫蘭案發生於2014年，時任中央社記者的郭玫蘭被控洩密給中國，檢調大動作搜索其住處，諭令20萬元交保並限制出境，手機與筆電遭扣押。最終檢方不起訴，但郭玫蘭飽受共諜汙名，無法擺脫壓力。她於2018年癌逝，享年46歲，死前未獲檢調道歉。媒體人陳揮文曾回憶，此案讓人聯想「共諜冤案」，呼籲勿見獵心喜。

黃光芹的發文引發討論，有媒體人指出，記者涉共諜並非首例，如金門記者邵維強曾接觸軍方20年，涉向德恩案。台灣基進黨則赴中天抗議，稱林宸佑僅冰山一角，呼籲立院補強國安法漏洞。民眾黨立委黃國昌則反嗆民進黨，質疑誰在府院養共諜，勿以抹紅取代政績。

此案凸顯台灣國安議題敏感，黃光芹呼籲，在證據未明前，應避免政治化評論，以維護司法公正。

