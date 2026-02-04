黃光芹開轟李貞秀！批虛偽、立場搖擺 遭嗆「瘋狗」恩怨曝光

民眾黨立委李貞秀的中國籍引發爭議，黃光芹也公開發文砲轟她虛偽。（鏡報李智為）

以中國配偶身分來台的李貞秀，昨（3日）正式宣誓就職成為新任民眾黨立委，然而她的中國籍身分爭議仍未解，她稱自己有申請但「無法放棄中國籍」，還要內政部自己去試試看如何放棄。向來與民眾黨友好的資深媒體人黃光芹在臉書發文，直言不支持仍有中國籍的人士擔任國會議員，還批李貞秀所謂放棄不成的說法、申請過程虛偽，指她轉移焦點凸顯立場搖擺。

反對有中國籍人士擔任立委！ 黃光芹批李貞秀立場搖擺

民眾黨支持者對李貞秀的國籍爭議也有雜音？網友爆料，黃光芹在個人臉書發文表態：「不支持仍享有中國籍人士，出任中華民國國會議員」。

她先言明，中華人民共和國事實存在，「不承認」是鴕鳥、「不否認」是變相認同。若沒有中華人民共和國的國籍，何來放棄，更不用填寫申請。黃光芹認為，所謂「放棄不成」的說法，意味著她仍保有中國籍，並批她申請放棄過程虛偽，更加治絲益棼。

黃光芹強調，出任中華民國國會議員必須負擔忠誠義務，雙重認同、尤其認同中華人民共和國，如何行使中華民國立委職權？對於李貞秀說自己「從未持有中華人民共和國護照」，黃光芹認為這是在轉移她實際上仍保有中國籍身分，更凸顯了她的立場搖擺、進退失據。

黃光芹在個人臉書發文被流出。（翻攝自PTT）

根據網友流出截圖，民眾黨「大學姐」林筱淇也對該篇文章按了讚，不過黃光芹疑似因為挨批後刪了文，但早已被截圖流傳；此外也有人指出，她和李貞秀本來就有不愉快。

嗆黃光芹瘋狗想撈不分區 李貞秀認了言行失控「懲處曝光」

黃光芹和李貞秀的恩怨可以追回到去年7月，當時民眾黨正在為了是否維持「兩年條款」有激烈爭辯，黃光芹當時表態支持廢除兩年條款，這可讓當時準備上任的李貞秀不是滋味，在內部群組砲轟黃光芹和她老公楊文嘉「靠民眾黨吃飯」「除了通告費還帶貨割小草韭菜」，更稱黃光芹夫妻只想來民眾黨「撈個1席不分區」，酸黃光芹「永遠精準地抱錯大腿」，更稱自己的每一句評論都屬實，「黃光芹像條瘋狗一樣罵任何人，每個人都忍讓但我不會慣著她，不惹事不怕事」。

李貞秀在群組嗆黃光芹，遭檢舉送中評會議處。（翻攝自民眾講堂-全民參與共榮平台）

黃光芹憤而宣布退出民眾黨的網路節目「民眾之聲」，表示他們在民眾黨最困難之際並未向其拿取通告費，相當是變相捐款，「汙衊、栽贓講得這麼難聽，我相當不能接受」。此事也被黨員提出檢舉，送交中評會審議，李貞秀見事態嚴重，趕緊發文道歉坦承自己言行失控，「理性務實科學，理性就是放在首位，唯有如此才能對得起本黨支持者們對我們的期待！」並表示會虛心接受中評會的處分；中評會去年8月1日決議將她停權3個月。

