黃冠智凶猛教練上身！害怕嚇到他們急安撫 夏靖庭扮角頭跳脫形象展現陰柔面

電影《恨女的逆襲》片中不僅在母女情感與拳擊場景上力求真實，男性角色更帶來令人意想不到的火花。今（31）日公開最新陣容，不僅有三金得主蔡振南、金鐘視帝游安順飾演女主角林怡婷兩位重要的父執輩人物，圍繞在主角身邊的，各個大有來頭。例如金鐘視帝夏靖庭、金鐘男配角黃冠智以及新生代潛力新人田翔元。

黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練，會把球撒在地方要學生去地上撿。（圖／華映娛樂提供）

這次在《恨女的逆襲》中夏靖庭飾演一名黑道老大。夏靖庭透露，在拍攝一場集結各路角頭的地下拳擊賽戲份時，現場陽剛氣息濃厚，監製與導演希望能有一個角色表現得「陰柔一點」，去創造一點驚喜。夏靖庭分享，「我在現場思索了5分鐘，下次試戲時，就出現了這個陰柔角頭。」他必須在短時間內不斷洗腦自己，「誰說個性陰柔就不能混黑道？」他認為，社會各行各業都有不同類型的人，這種跳脫既定形象的詮釋方式，意外地為這場戲增添了強烈的戲劇張力。

夏靖庭在《恨女的逆襲》中用非常細緻的演技詮釋不同以往的角頭形象。（圖／華映娛樂提供）

黃冠智在片中挑戰桌球教練一職。本身是桌球體保生的他，演起來如魚得水，將過往在運動員生涯中觀察到的素材全數用上。他在片中展現出的「兇猛一面」，其實是取材自真實的體育界經驗，而有趣的是，片中合作的小球員教練剛好是黃冠智的學長跟學妹，看到他的演出紛紛笑倒，直指他連台詞都「複製貼上」將以前的教練，模仿得維妙維肖。不過因為真的很火爆，黃冠智在片場時每當導演喊卡，他都會立刻安慰嚇壞的小球員，「這是演戲！不要緊張！不要緊張！」平時溫和有禮的他，深怕自己的嚴厲演出會讓小演員們造成內心陰影。

至於飾演戲中遊手好閒、坐享兒子福利一角的田翔元，本身擁有13年的桌球專業背景。首次跨足大銀幕，他坦言非常緊張，「面對的前輩都很照顧我，但我最印象深刻的是——我真的吃不停！」田翔元笑說，原本沒想到戲中吃飯的戲需要「真吃」，結果為了配合拍攝，他必須重複吃下好幾個便當，吃到晚餐都省了。他表示，一開始面對教練黃冠智的嚴厲喝斥，會勾起以前練球被罵的回憶，「一開始的時候真的很緊張，覺得好像又回到以前訓練被教練罵的時候。但是因為在戲中我們算是一群人被罵，所以導演每一次喊卡的時候，冠智哥都會特別跟每位小朋友說，這是演的！這是演的！讓我們不要那麼緊張。」





