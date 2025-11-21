黃冠智初體驗壓力大失眠 陳澤耀竟摔斷他的寶貝球拍

陳澤耀（右）意外摔斷黃冠智的寶貝球拍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》話題熱度持續攀升，奪下愛奇藝國際版台劇榜、台灣大哥大MyVideo戲劇榜雙冠軍，引爆討論的菊花噴射橋段、劉以豪與陳澤耀CP等備受喜愛。

本周全新集數將公開監所同樂活動「桌球示範賽」，笑點與火藥味齊飛，管理員與受刑人同場較勁，讓全場氣氛宛如錦標賽。施名帥在劇中化身乒乓高手，與體保生背景的陳澤耀組成黃金拍檔，迎戰楊祐寧飾演的黑道大哥9568及其小弟。雙方勝負欲高漲，楊祐寧更使出黑道本色「威脅＋舔耳朵」逼陳澤耀打假球，荒唐爆笑的戲碼讓全場笑成一片。

桌球動作設計黃冠智（右）示範桌球動作。左為楊祐寧。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他，此次不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他坦言壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜沒睡，通宵上陣直接拍攝，他透露：「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第一次，也是最後一次，太累了，我還是專心演戲就好。」

楊祐寧飾演的黑道大哥9568，希望能奪桌球比賽冠軍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

施名帥與黃冠智的合作也從金鐘熱門男男戀組合，搖身一變跳到桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作一招一式拍攝。另一位學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢，「我們三天不可能學人家三年的功夫，但冠智真的很用心教我們。」監製楊祐寧也表示這場戲難度極高：「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」

拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮，陳澤耀是用黃冠智私人的球拍來拍攝，沒想到卻被「打成兩半」。原來是該動作黃冠智參考真實雙打場景，設計動作球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。更令陳澤耀臉色發白的是，那支球拍是黃冠智老婆的球拍，陳澤耀連忙道歉，會買新的賠償，黃冠智則大方表示沒關係，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。

《監所男子囚生記》桌球賽上演管理員與受刑人對決。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇；同時，作品將於 Viki（覆蓋美洲、歐洲、大洋洲、印度及中東）上線；新加坡主流平台及馬來西亞 Astro 300 頻道跟播。

