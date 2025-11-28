黃冠智加入《監所男子》服刑！曾遇「恐怖情人」分手自殘

影集《監所男子囚生記》收視奪冠，推出「社畜囚生巴士」活動陪上班族通勤。（圖／東森娛樂）





影集《監所男子囚生記》熱度狂飆，一舉奪下3大播出平台收視冠軍，劇組同步推出限定9天的「社畜囚生巴士」活動，打造最懂社畜心聲的下班儀式感。監製主演楊祐寧與金鐘男星黃冠智今（28）日出席活動受訪，黃冠智也分享與劇情有關的經驗，透露年輕時曾遇過「恐怖情人」以生命相逼。

「受刑人專業戶」黃冠智在劇中因無法接受前女友分手後有新歡，而在保外就醫時狹持護理師，變身成一名「恐怖情人」；他說角色大舌頭設定是跟導演討論後決定的，以前在夜市打工時遇見一名客人，長相凶神惡煞卻講話結巴很有反差，覺得有趣就加入到新角色。

廣告 廣告

楊祐寧、黃冠智驚喜現身陪社畜「同刑」上班。（圖／東森娛樂）

楊祐寧、黃冠智驚喜現身陪社畜「同刑」上班。（圖／東森娛樂）

其實，黃冠智學生時期也曾遇過「恐怖情人」，有一天在學校上課到一半時，教官找他寫自訴書，理由是「你害她在學校做出有礙安危舉動」，他才知道前女友在他提出分手後在學校有自殘行為，坦言自己是認識後才發現對方比較情緒化；這件往事妻子也知道，他喊話：「希望大家多珍惜生命，對自己好一點。」

面對「演藝圈生育率擔當」的3寶爸楊祐寧當眾催生，去年才剛結婚的黃冠智說還沒有開始「努力」，夫妻倆有共識要有自己的房子、經濟寬裕點再生育，覺得自己個性偏焦慮，還自我喊話：「冠智加油！」這回在新戲中遇上《愛作歹》老搭檔施名帥，他打趣說看到對方就情不自禁「轉身」，眾人以為他在開黃腔，結果他說是害羞迴避眼神。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



【更多東森娛樂報導】

●劉以豪男上加男！撲倒陳澤耀「肉體緊貼」 他急喊：你壓到我下面

●陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒

●陳怡蓉結婚9年「第8個小孩誕生」 自誇好老婆

