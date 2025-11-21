黃冠智拍新戲斜槓桌球動作設計 壓力大到一夜沒睡

（中央社記者洪素津台北21日電）演員施名帥和黃冠智曾組CP，這次在新戲「監所男子囚生記」再度合作成桌球搭檔，曾是桌球體保生的黃冠智這次擔任全劇桌球動作設計，為了這場戲他壓力大到一夜沒睡。

「監所男子囚生記」劇情包括許多桌球比賽動作，背後的關鍵功臣就是黃冠智，曾是桌球體保生的他，此次不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他透過新聞稿表示，壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜沒睡，通宵上陣直接拍攝。

黃冠智進一步解釋：「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第一次，也是最後一次！太累了，我還是專心演戲就好。」

施名帥與黃冠智的合作從金鐘熱門男男戀組合，搖身一變跳到桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作一招一式拍攝。

另一名學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢，沒想到最後把黃冠智老婆的球拍打斷。

監製楊祐寧也表示，這場戲難度極高，「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」（編輯：龍柏安）1141121