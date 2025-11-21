黃冠智新身分壓力大到失眠！楊祐寧舔耳陳澤耀逼打假球
職場喜劇《監所男子囚生記》奪下愛奇藝國際版台劇榜、台灣大哥大MyVideo戲劇榜雙冠軍，引爆討論的菊花噴射橋段、劉以豪與陳澤耀CP等備受喜愛。本週全新集數將公開監所同樂活動：桌球示範賽，笑點與火藥味齊飛，管理員與受刑人同場較勁，讓全場氣氛宛如錦標賽。施名帥在劇中化身乒乓高手，與體保生背景的陳澤耀組成黃金拍檔，迎戰楊祐寧飾演的黑道大哥9568及其小弟。雙方勝負欲高漲，楊祐寧更使出黑道本色「威脅＋舔耳朵」逼陳澤耀打假球，荒唐爆笑的戲碼讓全場笑成一片。
楊祐寧飾演的黑道大哥9568勝負欲高漲盼奪桌球比賽冠軍。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）
這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他此次不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他坦言壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜沒睡，通宵上陣直接拍攝！他透露：「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第一次，也是最後一次！太累了，我還是專心演戲就好！」
施名帥此次延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所乒乓高手，在現場再次展現扎實底子。他與黃冠智的合作也從金鐘熱門男男戀組合，搖身一變跳到桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作一招一式拍攝。另一位學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢，「我們三天不可能學人家三年的功夫，但冠智真的很用心教我們。」監製楊祐寧也表示這場戲難度極高：「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」
施名帥（左）延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所乒乓高手，在現場再次展現扎實底子。右為陳澤耀。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）
拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮，陳澤耀是用黃冠智私人的球拍來拍攝，沒想到卻被「打成兩半」。原來是該動作黃冠智參考真實雙打場景，設計動作球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。更令陳澤耀臉色發白的是，那支球拍是黃冠智老婆的球拍，陳澤耀連忙道歉，會買新的賠償，黃冠智則大方表示沒關係，並笑說這也算是拍戲過程中的意外紀念，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。
劉以豪打桌球架勢十足。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）
劇中管理員與受刑人的互動之所以逼真，來自劇組紮實的田調。開播前劇組特別前往桃園、台中舉辦特映會，邀請監所工作者觀賞。管理員們認證「檢身」橋段寫實到不行，是他們最日常、最真實的工作之一。他們也表示最有感的是劉以豪飾演的一傑，其嚴肅氣場極貼近監所現場需維持的秩序感；而施名帥的「面惡心善」更讓人直呼：「這種嘴硬心軟的學長監所裡真的很多。」《監所男子囚生記》拍攝期間，獲得桃園市政府、桃園市政府文化局、台中市政府、台中市政府新聞局、台中市影視發展基金會、法務部矯正署台中市看守所的大力支持。
監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇；同時，作品將於Viki（覆蓋美洲、歐洲、大洋洲、印度及中東）上線；新加坡主流平台及馬來西亞Astro 300頻道跟播，全球觀眾都能第一時間欣賞到本劇。
《監所男子囚生記》同步推出期間限定「社畜囚生巴士」活動，將劇中的經典「囚車」元素與上班族最熟悉的通勤下班路結合，延伸出「上班同刑、下班同行」的趣味概念，活動以劇集主打的「職場」主軸為核心，透過依據劇集主題延伸打造的沉浸式互動設計，將社畜日常轉化為行進中的迷你劇場，陪伴觀眾走過返家路途。
活動期間民眾可免費搭乘「社畜囚生巴士」，沿途除可與NPC進行沉浸式互動外，更有機會抽中演員親簽海報、拍立得等限量好禮。即日起開放免費報名，活動自11/24起於平日連續兩週限定，共9個班次；更多詳情請鎖定各播出平台官方社群。
●劉以豪毒舌開酸！《監所男子》3菜鳥慘遭震撼教育
●劉以豪男上加男！撲倒陳澤耀「肉體緊貼」 他急喊：你壓到我下面
●邱以太遭猥褻「全身被摸」不敢反抗！金鐘男星監獄失控輕生
