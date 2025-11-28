黃冠智曾遇恐怖情人驚動教官

楊祐寧、黃冠智28日替愛奇藝影集《監所男子囚生記》宣傳，黃冠智劇中是恐怖情人，但戲外自己真有此經歷，學生時期他向別校的女友提分手，沒想到對方情緒化在校園自殘，當時驚動教官啟動安危機制，他昨不願多說：「希望大家都珍惜生命，對自己好一點。」據他所知是女方朋友陪她走過這一段情傷。

黃冠智演技精湛被封「更生人專門戶」，自嘲可能長得很像才會被選角，這次替角色「蝌蚪」設計說話「大舌頭」特點，楊祐寧還以為他口音本來就這樣。黃冠智分享，靈感來自於夜市打工時，遇到心善、講話大舌頭的刺青大哥，因此把這設定加在角色上，他昨受訪時切換腔調流利自如，讓全場大笑。

楊祐寧飾演黑道大哥「吉娃娃」，身上刺青是專門貼上紋身貼紙，都是他親自挑選圖案，之前年輕時也想過刺青，不過喜歡的風格一直在變，所以最後作罷。若是小孩想刺青？他面露難色表示，「我覺得刺青是重大決定，我不會阻止，要等小孩成年之後再想清楚。」

他才剛升格三寶爸，家中有3小孩很熱鬧，「2個姊姊是吵架的年紀，弟弟出來後性別不一樣，不會跟弟弟爭，就會有愛的舉動，像是親親、抱抱他。」一旁黃冠智被催生，他說現在以工作為重，跟太太討論想等先有房子再說，之後自己還大喊：「黃冠智加油！」