黃冠智火爆開罵！下戲暖心舉動判若兩人

黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練，會把球撒在地方要學生去地上撿。（圖／華映娛樂）

《恨女的逆襲》今日（31日）公開最新陣容，夏靖庭、黃冠智和田翔元分別飾演性格迥異的角色，不僅打破傳統黑道硬漢的既定印象，更透過桌球運動與拳擊運動一剛一柔的對比，加上與家庭特權的描寫，交織出電影中錯綜複雜的社會樣貌。

夏靖庭在《恨女的逆襲》飾演黑道老大在拍攝一場集結各路角頭的地下拳擊賽戲份時，監製與導演希望能有一個角色表現得「陰柔一點」創造驚喜，「我在現場思索了5分鐘，下次試戲時，就出現了這個陰柔角頭。」他必須在短時間內不斷洗腦自己：「誰說個性陰柔就不能混黑道？」他認為社會各行各業都有不同類型的人，這種跳脫既定形象的詮釋方式，意外地為這場戲增添了強烈的戲劇張力。

夏靖庭在《恨女的逆襲》中用非常細緻的演技詮釋不同以往的角頭形象。（圖／華映娛樂）

黃冠智在片中挑戰桌球教練一職，本身是桌球體保生的他，演起來如魚得水，將過往在運動員生涯中觀察到的素材全數用上。他在片中展現出的「兇猛一面」，其實是取材自真實的體育界經驗，他笑說：「我就是把以前教練教給我們的細節，原封不動地傳承下去。」有趣的是，片中合作的小球員教練剛好是黃冠智的學長跟學妹，看到他的演出紛紛笑倒，直指他連台詞都「複製貼上」將以前的教練，模仿得維妙維肖。不過因為真的很火爆，黃冠智在片場時每當導演喊卡，他都會立刻安慰嚇壞的小球員：「這是演戲！不要緊張！不要緊張！」平時溫和有禮的他，深怕自己的嚴厲演出會讓小演員們造成內心陰影。

飾演戲中遊手好閒、坐享兒子福利一角的田翔元，本身擁有13年的桌球專業背景。首次跨足大銀幕，他坦言非常緊張，「面對的前輩都很照顧我，但我最印象深刻的是，我真的吃不停！」田翔元笑說，原本沒想到戲中吃飯的戲需要「真吃」，結果為了配合拍攝，他必須重複吃下好幾個便當，吃到晚餐都省了。

田翔元（左）在《恨女的逆襲》中首次演戲就相當自然。（圖／華映娛樂）

