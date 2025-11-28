黃冠智遇恐怖情人 提分手以自殘抗議
楊祐寧和黃冠智今（28日）為愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》公車造勢，再度飾演更生人的黃冠智戲裡遇到恐怖情人，戲外他竟也曾在高中因對女友提分手，對方憤而在學校自殘，讓他被教官帶去寫自述書，至今難忘。
楊祐寧在《監所男子囚生記》演出黑道老大，他表示是圓一個刺青夢，原來戲裡身上的刺青，是他親自找圖製作成刺青貼紙，他說，自己過去一直想刺青，但每個時期喜歡的風格不停變化，一直猶豫至今就放棄了。被問到未來如果小孩想刺青他會贊成嗎？楊祐寧說，「會勸他多思考，隔一年再決定。」
黃冠智在戲裡講話大舌頭，因為太真實，楊祐寧說，「拍的時候以為黃冠智真的大舌頭，太行雲流水了。」黃冠智說，以前在夜市打工時，遇過全手刺青的大哥，一開口很有氣魄但卻是大舌頭，讓他印象深刻，因此這次特別跟導演討論以此方式呈現。
愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》話題狂燒，收視與討論度節節攀升，不僅強勢奪下愛奇藝國際版台劇榜冠軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍、八大戲劇台更攻占週日華語劇工作女性收視冠軍，成績亮眼。劇組同步推出限定9天的「社畜囚生巴士」活動，將劇中的經典「囚車」元素與上班族最熟悉的通勤下班路結合，延伸出「上班同刑、下班同行」的趣味概念。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
