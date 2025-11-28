黃冠智遇恐怖情人！提分手對方「在學校自殘」威脅 震撼驚動兩校

記者趙浩雲／台北報導

演出受刑人的楊祐寧與黃冠智今（28）日出席劇組舉辦的「社畜囚生巴士」活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

影集《監所男子囚生記》撥出好評不斷，演出受刑人的楊祐寧與黃冠智今（28）日出席劇組舉辦的「社畜囚生巴士」活動，黃冠智在劇中飾演恐怖情人，他聊到劇外的經驗，他表示曾經因為向前女友提分手，對方竟然憤而在學校自殘，驚動到兩間學校。

黃冠智在劇中則飾演曾擊敗阿耀（陳澤耀飾演）拿到金牌、代表出戰亞運的跆拳道新星，卻因戀愛腦不甘心縱火燒情敵的車子釀禍，人生急轉直下，斷送大好前途。演活許多受刑人角色的他分享，這次特別為角色做聲音設定，帶點「大舌頭」口音，黃冠智笑說：「因為以前踢跆拳道，我設定他牙齒被踢斷，所以講話會漏風。」更笑稱拍完後還差點切不回原本口音，完全入戲太深。

廣告 廣告

戲中楊祐寧因情緒失控被送往違規舍，在那裡遇見黃冠智，一位因無法接受前女友分手後有新歡，而在保外就醫時狹持護理師的「恐怖情人」。兩人隔著鐵窗，一邊是面對生死的老大，一邊是崩潰哭號的少年，透過楊祐寧獨有的「激將式開導」，竟意外擦出另類兄弟情，成為本週最揪心也最暖的亮點。

黃冠智聊到劇外的經驗，他說學生時期曾經遇過恐怖情人，前女友是很情緒化的人，認識之後才發現對方個性，所以想要提出分手，「當時上課睡覺睡到一半，被教官叫走叫我寫自訴書，因為別校的人來通報校園安危，對方學校說我害他們在學校做出安危舉動」，現任老婆也知道此事，他也藉此說：「大家珍惜生命，對自己好一點。」

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

控名媛界大S竊盜！檢方今判決出爐「不起訴處分」 夏天倫律師回應了

夏天倫怒控「名媛界大S」偷220萬紅包 假扣押畫面流出「搜出大把現金」

黃子佼「玩弄少女又偷拍」為何判這麼輕？律師點關鍵：背後勢力更可怕

Fumi阿姨真實年齡曝光！出腳踹捷運嬤爆紅 網友看呆了：完全看不出來

