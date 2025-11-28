黃冠智遇「恐怖情人」校園自殘！教官啟動安危機制

楊祐寧（左）、黃冠智28日替愛奇藝影集《監所男子囚生記》宣傳。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧、黃冠智28日替愛奇藝影集《監所男子囚生記》宣傳，黃冠智劇中飾演恐怖情人，但戲外學生時期自己真有此遭遇，當時他向別校的女友提分手，沒想到對方情緒化在校園自殘，當時驚動教官啟動安危機制，他不願多說：「希望大家都珍惜生命，對自己好一點。」據他所知是女方朋友陪她走過這一段情傷。

黃冠智是「更生人專門戶」，自嘲可能長得很像，這次替角色「蝌蚪」設計說話「大舌頭」特點，楊祐寧還以為他口音本來就這樣，黃冠智透露靈感來自於夜市打工時，遇到心善、講話大舌頭的刺青大哥，因此把這設定加在角色上，他昨受訪時切換腔調流利自如，讓全場大笑。

楊祐寧飾演黑道大哥「吉娃娃」，身上刺青是特殊化妝、貼上紋身貼紙，都是他親自挑選圖案，之前年輕時也想過要刺青，不過喜歡的風格一直在變，所以最後作罷，「刺青有一種圓夢感覺，設計自己的刺青，每一個圖案都是我自己找的。」若是小孩想刺青？他面露難色，「我覺得刺青是重大決定，我不是會阻止，成年之後再想清楚。」

楊祐寧（左）、黃冠智劇中都是受刑人。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

他才剛升格三寶爸，家中有3小孩很熱鬧，「2個姊姊是吵架的年紀，弟弟出來後性別不一樣，不會跟弟弟爭，就會做愛的舉動、親親抱抱他。」一旁黃冠智被催生，他說現在以工作為重，想跟太太討論先有自己房子、家再說，自己還大喊：「黃冠智加油。」

