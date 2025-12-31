黃冠智還原體育界殘酷真相 夏靖庭大變身「誰說角頭不能陰柔」

黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練，會把球撒在地方要學生去地上撿。華映娛樂提供



《恨女的逆襲》今（12╱31）公開最新陣容，不僅有三金得主蔡振南、金鐘視帝游安順飾演女主角林怡婷2位重要的父執輩人物，圍繞在主角身邊的，各個更是大有來頭，例如金鐘視帝夏靖庭、金鐘男配角黃冠智以及新生代潛力新人田翔元，3人分飾性格迥異的角色，不僅打破傳統黑道硬漢的既定印象，更透過桌球運動與拳擊運動一剛一柔的對比，加上與家庭特權的描寫，交織出電影中錯綜複雜的社會樣貌。

這次夏靖庭飾演黑道老大，他透露在拍一場集結各路角頭的地下拳擊賽戲份時，現場陽剛氣息濃厚，監製與導演希望能有一個角色表現得「陰柔一點」，去創造一點驚喜，「我在現場思索了5分鐘，下次試戲時，就出現了這個陰柔角頭」。他不斷洗腦自己：「誰說個性陰柔就不能混黑道？」意外地為這場戲增添了強烈的戲劇張力。

夏靖庭在《恨女的逆襲》中用非常細緻的演技詮釋不同以往的角頭形象。華映娛樂提供

桌球體保生出身的黃冠智挑戰桌球教練一職簡直如魚得水，他在片中展現出的「兇猛一面」，其實是取材自真實的體育界經驗，「我就是把以前教練教給我們的細節，原封不動地傳承下去」。有趣的是，片中的小球員教練剛好是他的學長跟學妹，笑他連台詞都「複製貼上」，將以前的教練模仿得維妙維肖，不過因為真的很火爆，每當導演喊卡，他都會立刻安慰嚇壞的小球員：「這是演戲！不要緊張！不要緊張！」

擁有13年的桌球專業背景的田翔元片中遊手好閒、坐享兒子福利一，首次跨足大銀幕的他坦言非常緊張，「面對的前輩都很照顧我，但我最印象深刻的是我真的吃不停」。笑說原本沒想到吃飯的戲需要「真吃」，結果為了配合拍攝，他必須重複吃下好幾個便當，吃到晚餐都省了。電影1月16日上映。

