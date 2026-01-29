黃冠智一口氣7部作品大爆發！私服最愛簡潔配色耐看

黃冠智曾在2024年一口氣7部作品登場，展現精湛演技。（品牌提供）

黃冠智2017年演出MV《浪子回頭》為大家熟知，2024年一口氣7部作品登場，去年以《聽海湧》與《人生清理員》入圍金鐘獎迷你劇集的男主角與男配角獎項，這份經過時間淬鍊的演技實力，被品牌邀約擔任首位「品牌好友」，拍一系列宣傳照展現帥氣一面。

向來被媒體評為「紅毯資優生」的黃冠智，在聚光燈下始終能以簡潔俐落的輪廓展現氣場，而私下的他則更傾心於能與生活自在對話的穿著，首選舒服、簡潔配色與耐看單品，黃冠智對此表示：「表演是把複雜的情緒內斂在眼神裡，搭配也是。我喜歡不張揚但有質感的設計。」

黃冠智私下專搭首選舒服、簡潔配色與耐看單品。（品牌提供）

黃冠智最近的作品，是在《監所男子囚生記》飾演跆拳道新星，卻因戀愛腦不甘心縱火燒情敵的車子釀禍，演出受刑人角色的他，帶點「大舌頭」口音，拍完後還差點切不回原本口音，完全入戲太深。監製楊祐寧更笑說：「他這樣講話太自然了，我還以為他講話真的是這樣。」

