黃冠智《恨女的逆襲》凶猛教練上身 學長學妹笑翻：神還原

【緯來新聞網】台片《恨女的逆襲》找來蔡振南、游安順等實力派演出外，圍繞在主角身邊的，各個也是大有來頭。例如金鐘視帝夏靖庭、金鐘男配角黃冠智以及新生代潛力新人田翔元。3位演員在片中分別飾演性格迥異的角色，打破傳統黑道硬漢的既定印象，更透過桌球運動與拳擊運動一剛一柔的對比，加上與家庭特權的描寫，交織出電影中錯綜複雜的社會樣貌。

黃冠智在《恨女的逆襲》飾演嚴格的桌球教練。（圖／華映提供）

夏靖庭在片中飾演一名黑道老大，在拍攝一場集結各路角頭的地下拳擊賽戲份時，現場陽剛氣息濃厚，監製與導演希望能有一個角色表現得「陰柔一點」，去創造一點驚喜。夏靖庭分享：「我在現場思索了5分鐘，下次試戲時，就出現了這個陰柔角頭。」

《恨女的逆襲》夏靖庭演出陰柔角頭。（圖／華映提供）

曾以《降河洄游》奪下金鐘獎男配角獎的黃冠智，在片中挑戰桌球教練一職。本身是桌球體保生的他，演起來如魚得水，將過往在運動員生涯中觀察到的素材全數用上。他在片中展現出的「兇猛一面」，其實是取材自真實的體育界經驗，他笑說：「我就是把以前教練教給我們的細節，原封不動地傳承下去。」



有趣的是，片中合作的小球員教練剛好是黃冠智的學長跟學妹，看到他的演出紛紛笑倒，直指他連台詞都「複製貼上」，將以前的教練，模仿得維妙維肖。不過因為真的很火爆，黃冠智在片場時每當導演喊卡，他都會立刻安慰嚇壞的小球員：「這是演戲！不要緊張！不要緊張！」平時溫和有禮的他，深怕自己的嚴厲演出會讓小演員們造成內心陰影。



飾演戲中遊手好閒、坐享兒子福利一角的田翔元，本身擁有13年的桌球專業背景。首次跨足大銀幕，他坦言非常緊張，「面對的前輩都很照顧我，但我最印象深刻的是——我真的吃不停！」田翔元笑說，原本沒想到戲中吃飯的戲需要「真吃」，結果為了配合拍攝，他必須重複吃下好幾個便當，吃到晚餐都省了。《恨女的逆襲》將於1月16日全台上映。

田翔元（左）有13年桌球經驗。（圖／華映提供）

