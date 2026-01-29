黃博郎觀點》不排藍民調＝藍白介選？ 從妃憲派系之爭到政黨民主底線的考驗
[Newtalk新聞] 民進黨日前完成台南市長初選民調，初選過程競爭激烈，無派系奧援的立委陳亭妃最終以近2.7%差距擊敗民進黨內最大派系新潮流系統支持的立委林俊憲，將代表民進黨投入年底台南市長選戰。然而，原本外界以為派系角力已隨初選落幕告一段落，沒想到賽後風波才正要開始。
在初選結果出爐後，支持林俊憲的市議員們迅速拋出「三點聲明連署」，先在初選後的黨內團結劃出一道既深且長的傷口，即使癒合，仍將留下無法弭平的疤痕。隨即又有中執委進一步公開指控民調異常，暗示存在藍白介選的可能性，試圖將已結束的黨內競爭，重新拖回爭議的泥淖。這樣的論述和操作，不僅刻意模糊初選結果的清楚性和正當性，也在輿論上營造一種錯覺──初選過後依然存在「換妃」的操作空間，削弱陳亭妃參選的正當性和必然性。
從程序面來看，此次初選和過去的大小選舉初選一樣，均依循民進黨既有機制進行，並由中央黨部統籌辦理民調作業，最終結果差距雖不算懸殊，但具備統計意義上的判斷基礎。陳亭妃在歷次媒體公布的多數民調中，在中間選民支持度上，均展現一定優勢，應是她在民進黨正式的初選民調勝出的關鍵因素。
該名中執委卻在初選後對黨中央主導的初選民調結果提出質疑，令人錯愕。問題在於，這些質疑不是在制度建立前提出，而是在結果出爐後才突然冒出。過去不研究、不抗議、不改革，初選後才說有問題，對於制度和正常程序而言，顯非民主政治的監督，比較像是輸了就翻桌的江湖畫面。這樣的推論如果成立，等於宣告一個結論：「只要不是我贏的初選，通通都有問題。」這樣的邏輯，別說要說服社會，恐怕連自己的支持者都說服不了。
更嚴重的是，這樣的訊號，也直接給了藍營政治人物見縫插針的機會。國民黨方面隨即放話操作，不斷宣稱「藍白選民在大選時將回歸國民黨候選人」，意圖塑造「綠營分裂、藍營漁翁得利」的選戰敘事，不利於綠營守護台南這塊民主聖地的選戰。
面對這波操作，力挺陳亭妃的立委王世堅率先站出來表態，語氣直白卻一針見血。王世堅強調，中央黨部一向秉持「公平、公正、公開」原則辦理初選，陳亭妃在台南的勝利是光明正大、合情合理，各方都應該尊重民調結果。至於仍然放不下的人，他更直言不諱地說：「那了不起就你支持少一點嘛。」
他也點出問題核心，言明所有制度檢討，都應該放在大選結束之後、下次初選之前，而不是在輸贏已定後，才回頭質疑制度本身。否則，只要是勝出者，就永遠會被貼上「有問題」的標籤，這不僅荒謬，也將徹底摧毀黨內競爭的正當性。更關鍵的是，王世堅直指當前黨內最危險的現象──「贏了就要求團結，輸了就喊要檢討」，這種雙重標準，正是對民主最直接的傷害。
從初選民調本質來看，支持此一制度者認為，若刻意排除他黨選民，反而可能導致初選結果與大選實際選情脫節。再就初選過程實況來看，確有幾位平時在選民服務和陳亭妃長期合作的國民黨和無黨籍議員表態挺妃，卻也坦言本人表態對民調影響有限，支持者自主挺妃的原因都是「常常看到陳亭妃來鄉下服務、跑攤」。熟悉民調操作的學者也大多認為，在電話民調樣本母體龐大、抽樣分散的情況下，他黨有系統性介入，並左右結果的實際操作難度相當高。此外，從選舉策略角度分析，若存在跨黨介選，其動機與效果也未必如部分質疑者所推測。
地方政壇人士對於該名中執委操作「藍白介選」的說法，大多抱持高度質疑。因為台南歷來的初選民調皆不排藍，賴清德、黃偉哲在市長初選勝出時，或其他人在立委、議員初選民調勝出時，均罕見對手針對初選民調提出質疑。此外，從政治運作的理性面來看，若藍白真要介選，理應選擇「民調較低、在大選時較好對付的候選人」，而非刻意去拉抬本就在民調中領先、且具備跨派系與中間選民吸引力的人，這無異於「搬石頭砸自己的腳」。
因此，「藍白介選」更像是一種賽後不服輸的政治話術，而非建立在現實政治運作上的合理推論。更深一層的問題在於：「如果真的在一場慘烈的派系宮鬥後推翻初選結果，民進黨是否承受得起政治與道德代價？」長期以民主價值自豪的民進黨，一旦否定自身初選機制，不僅將背上「反民主、威權干預」的罵名，也將動搖支持者對制度的基本信任。正因如此，地方人士普遍認為，賴主席違反民主程序、沒收初選結果的可能性極低。因為那不只是一次人選的調整，而是對整個政黨價值的自我否定。
從歷次民調與結構分析來看，選前換將並不利大選。即便部分挺憲的鐵桿支持者在大選中選擇不投妃，陳亭妃似乎仍具備一項關鍵優勢──中間選民支持度。實際的民調數據顯示，陳亭妃在中間選民中的吸納能力，遠高於派系色彩鮮明的對手。從選票結構來看，挺憲支持者的流失，未必超過陳亭妃從中間選民吸納的票數，這也是初選民調長期呈現的趨勢。
若一再挑戰初選制度和黨中央公佈的初選結果，不僅將賴主席推向兩難局面，也可能引發更多選民的反感與唾棄。反妃人士或許更該回到民主政治的基本原則。正如王世堅所言：尊重結果，是民主最低限度的自律。如果還是不能放下，那「了不起就你支持少一點嘛」。
在大選時不投妃，甚至投給國民黨候選人，那都是民主社會的常態，也是選民的自由；但一昧否定制度、破壞規則，終將傷害自己和整個政黨。不能在輸了之後，才反過來否定制度。況且，一個政黨，如果連自己訂的遊戲規則都不願遵守，那它憑什麼要求社會尊重？
民主不應該是用來包裝權力慾望的工具，政局演變至此，台南這一戰，真正該被檢驗的，早已不只是誰當市長，而是民進黨是否還願意為自己高喊多年的民主價值負責。如果民主只在自己贏的時候才被承認，那它就不叫民主，應該被稱為「權力的化妝品」。
或許，當局者至今還迷於戰局，但台南選民，恐怕早已看清全局。
