黃博郎觀點》一紙連署書背後的政治算計 市長初選後的團結添變數 連署書本質不在團結 而是權力的分配

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結束後，勝負本應翻頁，進入整合與備戰階段；然而，一紙名為「2026 民進黨勝選共同聲明」的議員連署書，卻讓這場選後整合迅速變調。表面是「團結」，實質上卻可能是一場設計高明的政治試探，也是一封羞辱性極強的「戰帖」，其核心並非民進黨的選舉勝負，而是未來四年台南市政治版圖的的爭奪戰，也是市府和議會的權力之爭。

這齣市長初選鬥爭續集看似「突然」，實屬「必然」。因為，民進黨台南市長初選結果若是林俊憲勝出，未來市府和泛賴系主導的議會同氣連枝，將是一片和諧，林俊憲所遺立委席次便由嫡系議員參選接棒，不會激起什麼政治連漪。

不過，初選最後結果是陳亭妃勝出，且有極大機率成為下屆市長，後續的立委補選恐又是激烈的派系爭鬥。立委補選若採取初選民調，陳亭妃系統和泛賴系將各推人選，若黨中央直接徵召林飛帆等人，等於沒收初選權，地方人士研判已是無黨籍的前議長郭信良在無政策束縛的前提下，正好參加立委補選，若國民黨為求推翻一席台南綠委席次，而與郭合作，林、郭二人誰能勝出還說不定。

再者，和市長同時舉行的議員選舉結果出爐後，將上演競爭激烈的正副議長角力，陳亭妃若無條件退讓，未來在議會將處處受制於人，執政路勢必難行。反之，議員人數佔黨團絕對優勢的泛賴系，自然不肯讓出議會掌控權和正副議長寶座，一旦陳亭妃施政受阻聲望低落，難保4年後不能取而代之。因此，邱莉莉等人迅速出招，祭出「2026 民進黨勝選共同聲明」議員連署書的絕招，讓陳亭妃難以招架。

從出招者的動機來看，民進黨勝選共同聲明議員連署書的真正目的，不是翻盤，而是「先綁住勝選者」。從政治現實判斷，泛賴系不可能期待陳亭妃在初選勝出後，簽下一份實質削弱自身權力的文件。這場「邀約」與連署書的存在，真正功能並非說服，而是布局，是一個典型的政治陷阱局，無論陳亭妃簽或不簽，結果都已被預先設計。

陳亭妃若簽，等同承認初選後仍須接受議會派系的政治監管，並提前放棄市長對議會運作的關鍵影響力。若不簽，則可被對手操作為「不團結」、「不尊重黨團」、「拒絕整合」，為後續的不合作甚至杯葛，預先取得道德正當性。換言之，這份連署書真正的價值，在於製造未來政治行為的「免責證據」。

其次，連署書中有三條條文，似乎隱含三層算計。細看連署書內容，可清楚看出其高度指向性。第一層是政治標籤化，要求與特定政治人物「明確切割」，其實不是清廉宣示，而是迫使勝選者自證清白，形同承認陳亭妃和郭信良的合作存在「原罪」。第二層是選戰空間封鎖，禁止跨黨派地方合作，斬斷陳亭妃的友軍奧援，削弱其未來的整合能力，讓議會派系成為不可或缺的中介。第三層的核心意義則是議會主導權的提前分配，讓市長不得介入正副議長選舉，是整份文件最關鍵的一條。這不只是表明尊重黨團，而是明確劃出市長的權力紅線，讓議會也成為市政運作的實質主導者。

此外，邱莉莉等人的布局已為未來的「不合作」預留正當性，從派系政治的角度看，這份文件有三個長期用途：一、合理化未來的消極配合；二、為議會強勢主導市政鋪路；三、對黨中央和外界交代該負的「團結責任已盡」。陳亭妃拒簽，該文件便可被用來述說一個版本的故事，即「我們已經試圖整合，但對方不接受條件。」這也正是這場行動最厲害之處──「它不需要成功，只需要存在。」

對陳亭妃而言，簽或不簽都有難處，但顯而易見的最佳策略應該還是「不簽、不鬥、不接球」。在此局面下，陳亭妃不能犯的錯便是「被迫進入派系對罵」，最佳策略只有三個字：「穩、冷、慢」，只要穩住尊重制度的高度，反覆、清楚、低調地重申：「尊重初選結果，是對支持者唯一的交代。」不與個人或派系正面衝突，讓衝突停留在「制度 vs. 條件」，而不是「人 vs. 人」。順勢把壓力留給黨中央，越不情緒化，越能讓外界看清「是誰在翻頁、誰在翻桌。」換句話說，陳亭妃拒簽短期會受傷，但簽下去會傷四年，再難抉擇也必須有所決斷。

如果陳亭妃堅持下來，球便回到泛賴系手上，對手必須考量台南永無休止的政爭對賴清德2028連任總統的外溢影響。台南向來被視為民進黨執政價值的象徵城市，當地方派系在初選結束後，仍試圖以政治契約制約勝選者，對外釋放的訊號並不有利。

對賴清德而言，真正的風險不在於介入或不介入個案，而在於是否讓「否定初選結果」成為可被默許的操作模式。若這類行為被視為常態，2028年總統選戰，民進黨的政治論述勢必面臨更高的說服成本。況且，台南向來是民進黨的大票倉，也是用來平衡中北部選票劣勢的重鎮，若2028年總統選戰因地方政爭而流失選票，對賴清德而言是否划算，實需再精算一番。

這場風波的本質，不是誰不團結，而是誰試圖在選後重新分配權力。邱莉莉等人的盤算，在於用一紙連署書，為未來的不合作預留出口；陳亭妃真正的考驗，則是在不撕破臉的情況下，守住初選的不可逆性。這場博弈的結果，將不只決定台南市府會未來的運作方式，也將成為民進黨內部如何面對權力、制度與派系關係的一次重要示範。

