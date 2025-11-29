黃博館鑛山誌第4期出刊 居民共筆「山城夜生活」

《鑛山誌》第4期深入挖掘山城的夜間記憶。（圖：新北市立黃金博物館提供）

▲《鑛山誌》第4期深入挖掘山城的夜間記憶。（圖：新北市立黃金博物館提供）

由新北市立黃金博物館發行，集結水湳洞、金瓜石、九份在地居民共筆的年度刊物－《鑛山誌》第四期，已於二○二五年十一月正式發行。實體書可於黃金博物館館及相關圖書通路選購，電子書亦已上架博客來、樂天Kobo與Pubu等平台，提供讀者兼具便利與環保的閱讀選擇。

黃金博物館長林文中表示鑛山誌》自二○二二年創刊以來，便定位為山城共筆平台，致力於讓耆老、中生代、新住民乃至孩童的聲音在此交匯對話。繼前三期分別以「家園的尺度」、「礦山遊樂場」、「礦山求生術」為題，從生活空間、娛樂及產業視角切入後，本期特輯聚焦「山城夜生活」，帶領讀者探尋礦山夜晚獨有的迷人風貌。

廣告 廣告

《鑛山誌》第四期深入挖掘山城的夜間記憶。〈礦山裡的夜間補習班〉帶領讀者重返日治時期，一窺夜裡傳授知識的「暗學仔」；〈遠方海面上的星火點點〉與〈山城裡的夜間食堂〉則分別跟隨討海人黃瑞聰與總舖師廖德聰的腳步，紀錄辛勤的夜間勞動身影。〈不再有鬼故事的金泉寺〉一文，則由在地里長吳乾正與文史工作者鄭春山的角度，還原一段從禁忌走向理解的宗教歷史。此外，雷永清、蕭錦章與曾譯嫻分別親自執筆，從不同世代、不同角度，還原山城不同的「夜間記憶」。

除夜生活專題外，「礦山景物人事」單元收錄了資深文史工作者唐羽老師寫給未來研究者的信，以及新住民張曉晴母女運用圖文信對「山海間的家」的深情告白。「博物館觀點」則透過〈金瓜石的百年大戲〉一文，系統性梳理從清代至戰後，多元族群在山城留下的文化足跡。