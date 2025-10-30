黃呂涉案、戴錫欽婉拒續任…國民黨北市黨部主委 找不到人

國民黨主席將於明天全代會交接，因國民黨主席朱立倫總辭，各地方黨部主委如何安排也成黨中央的新考驗。黨務人士透露，現任主委大多願意續任，不過台北市黨部主委仍在徵詢中，找人確實不容易；國民黨候任副秘書長兼組發會主委李哲華回應，現階段最重要是辦好全代會，且黨務有延續性，目前每位都表達願意續任。

明天就是國民黨全代會，國民黨主席當選人鄭麗文也將正式就任，面對民進黨來勢洶洶、超前部署二○二六年選戰人選，鄭麗文一上任也馬上要面對二○二六提名工作。不過隨著朱立倫率各級黨務主管總辭，前線最重要的地方黨部主委由誰接任也成考驗。

國民黨中央黨務人士指出，要在短時間內馬上找到有人願意接任地方黨部主委，這根本不可能，目前經協調，多數現任主委都表達願意留任，惟身兼台北市黨部代理主委的台北市議長戴錫欽無意續任，使得該職務陷入「找無人」窘境。據了解，候任國民黨副主席兼秘書長李乾隆日前親自找戴錫欽懇談，但戴錫欽仍拒絕留任。

地方人士分析，台北市黨部主委壓力與其它地方黨部不同，貴為首都，台北市長蔣萬安又是明日之星，二○二六年選舉不可有些許差錯，而台北相關人力、物力等開銷都龐大，要找人確實不容易。

另名國民黨地方黨務人士則說，台北市黨部前主委黃呂錦茹過去出錢出力，非常熱情，當然是首選，但如今碰上案子，年事也高，恐怕難以出任。

