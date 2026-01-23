黃呂錦茹怨電子腳鐶害痠痛 北院考量「行走不便」改裁戴手鐶

前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免提議書偽造案獲交保。（資料畫面）

前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉大罷免「幽靈連署」案，遭依偽造文書等罪嫌起訴，法官日前裁定其以1,000萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。不過，黃呂錦茹認為戴腳鐶無法體檢，且造成身體不適，因此聲請撤銷科技設備監控；台北地方法院考量其年事已高且有身體病痛，裁定改配戴電子手鐶。

黃呂錦茹涉於去年指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案提議人名冊，遭依違反《個人資料保護法》、偽造文書等罪起訴，並聲押獲准。台北地方法院去年8月裁定黃呂錦茹以新台幣1,000萬元交保，限制住居、出境出海，並於其手機及左腳配戴電子腳鐶科技監控。

不過，黃呂錦茹主張涉犯非重罪，且她年逾76歲，肌肉力量薄弱，配戴電子腳鐶造成兩腳重量不平均，導致兩側臀部肌肉發炎、腰椎退化關節炎而形成骨刺、右側臀部梨狀肌症候群等症狀，加上身體問題需至醫院接受核磁共振檢查，若配戴科技監控設備則無法進行。另外，她的家人、住居所及資產都在台灣境內，沒有逃亡可能性，且也已坦承犯行，沒有湮滅、變造證據或勾串共犯、證人之虞，因此聲請撤銷科技監控處分。

合議庭認為，黃呂錦茹仍有繼續接受科技設備監控的必要，但考量其病症確實對日常行走活動造成一定程度影響，配戴電子腳鐶也有造成腳部負擔可能，若以電子手鐶取代，不僅與強固性差異不大、重量較輕，對身體負擔較小，也可達成定位監控功能。

基於黃呂錦茹涉案情節、對司法程序配合程度、逃亡誘因及風險等因素，合議庭認為，變更為電子手鐶監控應足以保全後續審判，加上若判決有罪，確定刑罰執行程序，合乎比例原則，因此裁定黃呂錦茹改戴電子手鐶監控至3月31日。

