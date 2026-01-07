黃呂錦茹聲請拆掉電子腳鐐 檢方不同意、北院近日裁定

黃呂錦茹(左)今到台北地院開庭。(記者張文川攝)

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹，去年於任內涉嫌「幽靈連署案」，台北地院審理中，黃呂錦茹日前聲請解除電子腳鐐科技監控，法官今開庭調查訊問，黃呂主張兩腳不平衡造成髖骨疼痛發炎，必須移除設備以便做MRI核磁共振檢查，請求改以個案手機每日自拍照片上傳方式報到；檢方認為無從證明疼痛原因與電子腳鐐有關，科技監控仍有其必要性，不宜貿然變更。法官諭知候核辦，近日將由合議庭評議裁定。

黃呂錦茹去年6月16日被起訴後續押，去年8月1日開庭時，黃呂改口認罪，並以年事已高為由聲請具保停押，合議庭裁定黃呂錦茹1000萬元交保，並限制出境、出海、住居、配戴電子腳鐐科控8個月。

黃呂錦茹日前聲請撤銷科技監控處分，法官今開庭訊問檢、辯意見，黃呂透過律師表達，她已認罪，所涉偽造文書、個資法皆非5年以上重罪，76歲的她年事已高，肌肉力量薄弱，單腳配戴電子腳鐐使得雙腳受重不平均，造成脊椎、臀部髖骨疼痛發炎，須移除電子腳鐐才能做MRI等精密儀器檢查，希望改成以個案手機監控，每天定時自拍照片上傳至監控中心報到。

律師指出，去年類似案件已有一審判決出爐，大多都判緩刑，黃呂的1000萬交保金也是全國最高，加上限制出境等三限，若輔以個案手機定時回報，已足以擔保不會逃亡。

黃呂錦茹補充說，她已於去年10月辭去黨部主委職務，對共犯、證人已沒有實質影響力，她也對自身犯行表達誠摯的悔意，她先前2度向法院聲請去外地，都是當天來回，一次去做公益，一次回娘家修理遭風災的祖屋，過程都有車接送，她皆坐在車上，如今她走路非常痛苦，去公園散步，髖關節就痛了1個禮拜。

黃呂指出，去年8月她至振興醫院體檢，醫師說多處狀況不好，電子腳鐐會影響骨骼、肌肉的精密檢查，也會造成心理壓力，她有去看精神科，心靈也需要治療。

蒞庭檢察官以自身運動復健經驗指出，髖骨疼痛有很多種原因，可能是老年肌肉退化、運動傷害、長期姿勢不良，未必是外物介入所造成，且科控設備並不重，黃呂提出的診斷證明分散自2家醫院、1家診所，但都無法提出復健醫學的專業判斷。

檢方指出，本案是違反選罷法的矚目案件，黃呂資力殷厚，有逃亡實力，即使認罪仍無法排除逃亡可能性，個案手機僅能定時回報行蹤，要逃還是能逃，已有先例，盼法院不宜貿然聽信而改變監控方式。

黃呂錦茹(中)今到台北地院開庭。(記者張文川攝)

