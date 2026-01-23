黃呂錦茹聲請撤科技監控 北院改裁施以電子手鐶

（中央社記者謝君臨台北23日電）北院審理罷免提議書涉偽造案，裁定前國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹交保，並配戴電子腳鐶電子監控。黃呂錦茹聲請撤銷科技設備監控處分，北院裁定改接受電子手鐶科技監控。

黃呂錦茹等涉於去年指示志工偽造民主進步黨籍立法委員吳沛憶、吳思瑤罷免案提議人名冊，台灣台北地方檢察署依違反個人資料保護法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等，並聲請羈押獲准。台灣台北地方法院去年8月裁定黃呂錦茹以新台幣1000萬元交保，限制住居、出境出海，施以個案手機及左腳配戴電子腳鐶科技監控。

黃呂錦茹聲請撤銷科技設備監控處分，根據北院裁定，黃呂錦茹聲稱家人、住居所及資產在台灣，無逃亡可能，且已坦承犯行，且年事已高、肌肉力量薄弱，配戴電子腳鐶造成兩腳重量不平均，致兩側臀部肌肉發炎等症狀，如果仍配戴科技設備監控，將無法檢查身體。

合議庭認為黃呂錦茹仍有繼續接受科技設備監控必要，審酌病症確實對日常行走活動造成一定程度影響，而配戴電子腳鐶也有造成腳部負擔可能，如果以電子手鐶取代，與電子腳鐶定位方式、強固性差異不大，可達成定位監控被告所在功能，且重量較輕，對身體負擔較小。

合議庭考量黃呂錦茹涉案情節、對司法程序配合程度、逃亡誘因及風險等因素，認為變更為電子手鐶監控，應足以保全後續審判及如果判決有罪確定刑罰執行程序，且合乎比例原則，昨天裁定到3月31日止，黃呂錦茹接受電子手鐶監控。（編輯：李明宗）1150123