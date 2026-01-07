黃呂錦茹聲請撤銷科技監控！庭上嘆卵巢有囊腫 因腳鐐不能做核磁共振

黃呂錦茹。（圖／翁靖祐攝）

國民黨籍時任台北市黨部主委黃呂錦茹因為涉罷免偽造案，遭到檢方起訴，去年8月開庭時，黃呂當庭認罪，合議庭裁定1000萬交保，限制住居、出境出海並實施科技監控。近日黃呂聲請撤銷科技監控，以個案手機拍照取代。台北地院今開庭審理，她強調自己因為健康疑慮，希望可以解除，並鄭重表示自己不會逃亡。

黃呂錦茹說，她已經認罪，且目前已經卸下國民黨台北黨部主委一職，並無實質影響力，如今因為身體健康狀況有疑慮，去年8月健康檢查時因為電子腳鐐無法進行核磁共振檢查，且如今她也因為兩腳重量不均，導致臀部以及腿部肌肉痠痛，甚至還會發麻。

針對檢方提到的2次申請外出，黃呂錦茹說一次是因為去做社會公益，另一次則是因為娘家的祖厝因為去年7月的颱風受損，需要維修。並表示自己去年8月做體檢時，狀況很不好，表示自己現在每周都要到醫院做骨骼、肌肉以及心靈上的治療，反駁自己有出逃可能，表示「鄭重地否認我有這樣的意圖」。

黃呂錦茹表示，她自己的身體她最了解，並指出醫生說她的心臟以及肺部都還需要檢查，卵巢也有囊腫需要切除，強調自己最不舒服的就是髖關節，不僅生活混亂，生活品質也很不好，希望法官可以加以審酌。

