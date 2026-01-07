黃呂錦茹「走路痛」聲請解除電子腳鐐 檢：想逃可以很快跑掉

國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹。（資料畫面）

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉不實連署案，被依偽造文書、個資法起訴，羈押近百日後，去年8月認罪獲准以1000萬交保，配戴電子腳鐐科技監控。黃呂錦茹今（7日）出庭聲請解除電子腳鐐，理由是戴著無法做體檢，且兩腳受力不均壓迫髖關節，導致走路疼痛，盼以個案手機取代。檢察官則認為，手機監控不足以避免逃亡，若想逃亡「還是可以很快跑掉」。

黃呂錦茹重申認罪不會逃亡，案發後已卸下主委身分，對黨部人員沒什麼影響力，稱去年交保後到醫院體檢，發現身體狀況非常差，心臟、肺部要檢查，還有卵巢囊腫，要進行核磁共振造影，髖關節已經痛了一週，「我的身體狀況，我自己最了解」，近期每週都到醫院治療，絕無逃亡可能，希望法官審酌她的要求。

檢察官則認為，黃呂錦茹仍有科技監控的必要，雖然以1000萬交保，對一般人來說可能是鉅款，但黃呂資力雄厚，擔任北市黨部主委期間是黨部的「糧草來源」，1000萬元保金不足以讓她打消離開台灣的念頭；檢方也指出，電子腳鐐重量沒有很重，身體疼痛可能有本身因素存在，未必與電子腳鐐有因果關係，而個案手機監控只是定期拍照上傳，若想跑也是可以很快跑掉，不足以防範逃亡。

法官聽取檢辯雙方說法，諭示候核辦，黃呂錦茹步出庭外一拐一拐，被問到：「現在走路腳還很痛嗎？」她點點頭說：「很痛。」黃呂錦茹羈押期間曾經在開庭時痛哭長達5分鐘，聲嘶力竭表示自己已經年屆76歲高齡，不想在牢中走過人生最後一階段，淚喊：「這世界還有公平可言嗎？」之後再次開庭態度丕變全盤認罪，並不爭執相關犯罪事實。