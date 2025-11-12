黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導
唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。
黃懷萱遺傳了爸爸的音樂天賦，自小學習音樂，長大後也前往美國攻讀爵士樂。不願被貼上「星二代」標籤的她，學生時期在紐約半工半讀，私底下也跟朋友組團、接表演賺外快。私下常透過IG分享生活大小事的黃懷萱，日前上傳多張限動畫面並透露自己因「腎臟感染」治療超過一週，病情一度惡化到被醫生警告「最嚴重可能會死」。
黃品源22歲女兒黃懷萱（Edelyn），混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。（圖／翻攝自IG@edelyn_o.o）
黃懷萱透露，自己最開始只是被送診所，後來直接被送進急救室。回憶病痛過程，她在貼文中寫下「那種每天都在疼痛中掙扎、夜裡呼吸困難、感覺自己離死亡很近的感覺，真的很難用言語形容」。她也藉此呼籲粉絲，要好好照顧自己，珍惜所擁有的一切。另外，由於她的身體尚未完全康復，她決定取消11月的所有演出和部分工作。
黃品源22歲女兒黃懷萱自爆腎臟感染，一度遭醫生下通牒「恐丟命」。（圖／翻攝自IG@edelyn_o.o）
黃懷萱的一系列限動畫面中，包括一張自己貼身插滿監測線和手上插著靜脈注射管的照片。她也分享，檢查過程中靜脈注射的管線沒有放好，導致她痛到大聲尖叫求助，還流了很多血，更直言：「以後再也不想做電腦斷層掃描了」。對於女兒的病情，據《ETtoday新聞雲》報導，黃品源報平安表示：「非常感謝關心，還好啦！急診而已沒有住院，已經在家休息了」。
原文出處：黃品源「進軍中國多年」女兒突爆出事！急送院1部位感染「恐丟命」醫下通牒
