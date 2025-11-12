黃品源愛女腎臟感染瀕死！醫師警告「差點沒命」

知名歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱日前在社群媒體發文，透露自己經歷了一場生死攸關的健康危機。目前正在美國發展音樂事業的她，與腎臟感染奮戰超過一個星期，病情一度惡化到讓醫師發出死亡警告。

根據黃懷萱的描述，這次的腎臟感染來勢洶洶，病情發展迅速且嚴重。她首先前往緊急醫護中心就診，當時醫師即向她表示情況危急，告知她「可能會死」。隨後她被緊急轉送至急診室接受更進一步的治療。在醫院期間，她每天都承受著難以忍受的疼痛，夜晚更是呼吸困難，她形容這種瀕臨死亡的感覺難以用言語形容。

廣告 廣告

治療過程中最令她印象深刻且恐懼的經歷，發生在進行電腦斷層掃描檢查時。由於醫護人員在進行靜脈注射時管線沒有正確插入，導致她在掃描機器內進行檢查時，血管幾乎爆裂。黃懷萱回憶當時的情況，她因為劇烈疼痛而大聲尖叫求助，現場更是流了大量的血。這個意外讓她對電腦斷層掃描產生了極大的心理陰影，她坦言以後再也不想接受這項檢查。

經過一週多的治療，黃懷萱的病情終於獲得控制，並於日前出院返家休養。面對這次的健康危機，她深感生命的脆弱，也呼籲粉絲要好好照顧自己的身體，珍惜所擁有的一切。考量到身體尚未完全康復，需要時間調養身心，她已經決定取消11月份所有的演出和工作安排，將全部精力投入在身體和心理的恢復上。

黃懷萱是黃品源與前妻巫若萍的女兒，遺傳了母親的荷蘭血統，擁有混血兒般的精緻五官。她不僅外型亮眼，更是一位才華洋溢的音樂人。高中時期就展現出過人的決心與能力，提早取得高中學歷並申請到獎學金直接進入大學就讀。目前在美國攻讀爵士樂的她，經常在社群媒體上分享彈奏鋼琴、吉他等各種樂器的影片，同時也熱愛瑜伽和舞蹈，是一位美貌與才藝兼具的新生代藝人。

她在美國和台灣兩地發展音樂事業，已經發行過多首單曲，在音樂道路上穩健前進。這次的健康危機對正處於事業上升期的她來說，無疑是一個重大的打擊。

對於女兒的病情，黃品源也向外界報平安，他表示非常感謝大家的關心，強調女兒只是進了急診，並沒有住院，目前已經在家休息。

更多品觀點報導

50歲男子全身散發尿騷味 ！竟是腎臟病 需緊急洗腎

滷味攤被點名！專家：3種美食恐讓腎臟悄悄壞死

