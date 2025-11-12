黃品源正妹女兒出事了！腎臟感染險喪命 1部位爆裂血崩

黃品源女兒黃懷萱。（圖／黃懷萱IG）





歌手黃品源與前妻巫若萍（蜜兒）的22歲女兒黃懷萱（Edelyn），先前到美國攻讀爵士樂並發展音樂事業。未料近日她在社群自爆腎臟遭到感染，病情甚至惡化到醫生警告「你當時可能會死」。



黃懷萱透露，她已跟腎臟感染對抗1個多禮拜，當時一到緊急救護中心，就被送進急診室緊急治療，期間還遭受「連呼吸都困難，感覺自己瀕臨死亡」的痛苦， 所幸最後順利出院出院。但因身體尚未完全康復，取消所有演出與11月工作，專心休養，呼籲粉絲要好好照顧自己，珍惜所擁有的一切。

她也分享電腦斷層掃描照片，回憶治療時因為靜脈注射管線未放妥，導致靜脈在機器內幾乎爆裂，現場大量出血。黃懷萱心有餘悸形容當時極度痛苦到大聲尖叫：「我以後再也不想做電腦斷層掃描了。」

對於愛女身體微恙，黃品源表示：「非常感謝關心，還好啦！急診而已沒有住院，已經在家休息了。」黃懷萱遺傳媽媽的荷蘭血統，擁有混血般精緻五官。她自高中起便立志提早完成學業、申請獎學金升大學，時常社群分享演奏片，展現才貌兼具一面。此次生病經歷也讓不少粉絲相當心疼與擔憂。



