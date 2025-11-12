黃品源22歲女兒「腎臟感染」險喪命！病情急轉送急診：靜脈幾乎爆裂痛到尖叫

歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn）近日在美國發展音樂事業，卻突然在社群平台發文透露，自己因腎臟感染治療超過一週，病情一度惡化，醫生甚至警告她「可能會死」。她形容，那段期間「每天都在痛苦中掙扎，晚上連呼吸都困難，感覺自己瀕臨死亡」，讓許多粉絲十分擔心。

黃懷萱表示，與腎臟感染奮戰了一個多禮拜，起初先到緊急醫護中心就診，但情況惡化後仍被送進急診室治療，直到近日才順利出院。由於身體仍在恢復中，她已取消11月的所有演出與工作，決定暫時停下腳步，把重心放在健康與心理的修復上，同時提醒粉絲：「要好好照顧自己，珍惜所擁有的一切。」

黃懷萱一度病況危急，還被醫師判斷「可能會死」。（圖片來源：IG edelyn_o.o）

除了病情險象環生，黃懷萱也回憶治療過程中發生的驚險插曲。她在接受電腦斷層掃描（CT）時，因靜脈注射管線未放妥，導致血管在機器內幾乎爆裂，當場流了不少血、痛到大聲尖叫求助。她事後坦言，整個過程讓她驚嚇不已，也直言：「我以後再也不想做電腦斷層掃描了。」

現年22歲的黃懷萱遺傳父母的音樂天分，目前在美國攻讀爵士樂。她不僅外型亮眼、擅長鋼琴與吉他，也熱愛跳舞與瑜伽，經常在社群平台分享音樂創作。據《ETtoday星光雲》報導，黃品源受訪時代女兒報平安，表示現在已無大礙：「非常感謝關心，還好啦！急診而已沒有住院，已經在家休息了。」

