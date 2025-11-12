黃品源22歲正妹女兒出事了！「腎臟感染1周」瀕死 緊急送醫

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

黃品源今年22歲的正妹女兒黃懷萱，遺傳爸爸的音樂天份，近來在美國發展音樂事業，最近她突然在IG發文提到，自己腎臟感染持續一周，還因此差點沒命。

黃品源女兒黃懷萱腎臟感染差點沒命。（圖／翻攝黃懷萱IG）

黃懷萱在社群媒體上發文提到，腎臟感染持續一周多，情況非常危急，「醫生告訴我，我差點就沒命了，我先去了急診中心，然後去了急診室，直到昨晚才出院。」他還透露身體不適的狀況，「那種每天都疼痛難耐、夜裡呼吸困難、覺得自己瀕臨死亡的滋味，真的很難用言語形容。」最後奉勸：「請大家好好照顧自己，珍惜自己所擁有的一切。」

黃懷萱也表示，她在治療過程中上演驚魂記，提到在電腦斷層掃描時，靜脈注射的管線沒放好，讓她的靜脈在機器內幾乎爆裂開來，當場留了很多血，讓她非常痛苦的大聲尖叫。

黃懷萱近況曝光。（圖／翻攝黃懷萱IG）

