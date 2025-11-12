黃品源22歲正妹女兒出事了！腎臟感染1周「痛苦尖叫」自曝瀕死經歷

黃懷萱遺傳了媽媽的荷蘭血統，擁有混血兒般的精緻五官。翻攝自IG@edelyn_o.o



藝人黃品源2013年和前妻「蜜兒」巫若萍結束17年婚姻，不過和兒女的感情仍相當地好，其中22歲女兒黃懷萱目前正在美國攻讀爵士樂，不過近日卻透露自己已因「腎臟感染」治療超過一週，甚至病情一度惡化到被醫生警告「你當時可能會死」。

黃懷萱日前在IG自曝和腎臟感染奮戰了一個多禮拜，「醫生告訴我，我差點就沒命了，我先去了急診中心，然後去了急診室，直到昨晚才出院。」也因為尚未完全康復，決定取消所有演出和11月的工作，同時還發布了一張電腦斷層掃描機器的照片，表示掃描過程中因為靜脈注射的管線沒有放好，導致她的靜脈在機器內「幾乎爆裂」。

黃懷萱描述，當時現場流很多血，她「極度痛苦」到大聲尖叫求助，更直言「我以後再也不想做電腦斷層掃描了。」談及病情，黃懷萱坦言「難以言喻每天都在痛苦中掙扎的感覺，晚上連呼吸都困難，感覺自己瀕臨死亡！」

黃懷萱在IG自曝因腎臟發炎住院。翻攝自IG@edelyn_o.o

現年22歲的黃懷萱遺傳了媽媽的荷蘭血統，擁有混血兒般的精緻五官，同時還是學霸，從高一時就下定決心要提早拿到高中學歷，並申請到獎學金直接上大學。目前正在美國攻讀爵士樂的黃懷萱，時常在IG上秀出彈奏鋼琴、吉他等各種樂器的影片，堪稱美貌與才藝兼具。如今自曝生病住院，讓不少粉絲擔心不已。

