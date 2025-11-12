黃品源22歲正妹女兒在美國病倒！「腎臟感染住院」超驚悚病況曝光
資深歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn）近日在美國發展，她日前自爆因為腎臟感染，治療超過一個禮拜，病情一度惡化到連醫生都警告她「妳可能會死」，最後被送進急診室，一直到10日晚上才出院。
黃懷萱坦言這一個禮拜，「每天都在痛苦中掙扎的感覺，晚上連呼吸都困難，感覺自己瀕臨死亡！」而治療過程中她也飽受驚嚇，在接受電腦斷層掃描的過程中，因為靜脈注射的管線沒有放好，導致留了很多血，心有餘悸表示「我以後再也不想做電腦斷層掃描了。」
而因為身體尚未完全恢復，黃懷萱也決定取消所有演出，以及11月的工作，讓身體好好休息，她也呼籲粉絲要好好照顧自己，珍惜所擁有的一切。
