黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染」急送醫 她曝病況：感覺瀕死

歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn），不只長相甜美，更是遺傳爸爸的天賦，目前在美國發展音樂事業。她近日卻突發文透露因「腎臟感染」，治療已超過一週，一度被醫生警告可能會死。而她自己在社群透露當時情況，坦言每天都在痛苦掙扎，「晚上連呼吸都困難，感覺瀕臨死亡」。

黃懷萱在限動曬出在醫院就診的照片，並且附上文字表示：「大家好，我正和腎臟感染搏鬥超過一個星期，病情一度變得非常危險。 醫生告訴我差點就死了。我首先去緊急護理，然後留在急診室，昨晚出院了」，她也提醒大家照顧好自己，並且珍惜所擁有的一切。

對於治療過程中，她也飽受驚嚇，直言在電腦斷層掃描過程中，因為靜脈注射管線位置沒有放好，導致她不只流血，靜脈就像「幾乎爆裂」的感受讓她極度痛苦，甚至尖叫求助。對於腎臟感染的病痛過程，她描述「這真的很難解釋，白天感覺每時每刻都在痛苦中，晚上是掙扎著呼吸夜晚，像是接近死亡的感覺」，由於還沒有完全恢復，她坦言取消11月一些節目和一些作品，並全力恢復身心健康。

22歲的黃懷萱遺傳媽媽的血統，五官相當精致，尤其擅長鋼琴、吉他等樂器，遺傳爸爸黃品源的天賦，她的學業成績也相當優異，不只提早完成高中學歷，大學也領取獎學金，目前還在美國就學的她，持續朝音樂之路邁進，除了展現歌唱天份之外，也熱愛瑜伽、跳舞等，可說是多才多藝。對於女兒的病情，黃品源也知曉，並表示非常感謝關心，「急診而已沒有住院，已經在家休息了」，簡單報平安讓親友和粉絲放心。

