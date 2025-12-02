黃啟澤領軍退警總會 以穩健與溫度開創新時代

MEITU 20251202 104416698

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】中華民國退休警察人員協會總會近日舉行第11、12屆總會長交接典禮，新任總會長黃啟澤由卸任總會長耿繼文手中接下印信正式就任，全國退警組織迎來嶄新篇章。典禮現場聚集各界貴賓、分會幹部與協會團隊，氣氛莊重而溫馨。

協會已於11月20日完成第12屆總會長及理監事改選。交接儀式中，黃啟澤親自頒發重要幹部當選證書，象徵新團隊正式啟動。他以沉穩、內斂的姿態向全場致意，展現帶領退警總會持續前行的決心與氣度。

廣告 廣告

儀式中，耿繼文親手替黃啟澤披上總會長背心，而黃啟澤亦回贈榮譽總會長背心，象徵世代交替、薪火相傳的情誼與榮耀。現場多位退警前輩雖年逾花甲，仍保持昔日從警時的挺拔風姿，為典禮增添深刻的使命感與榮譽感。

耿繼文致詞時回顧任內成果，並感謝各界長年支持軍公教、警察、消防、海巡、移民及空勤人員；他指出，《警察人員人事條例》今年順利三讀並正式生效，是退警權益保障上的重要里程碑。

正式接掌總會長職務後，黃啟澤表達對前任會長的敬意，並強調將在既有基礎上，以更務實、更具溫度的方式推動總會改革與發展。

黃啟澤表示：「退休不是結束，而是另一種守護的起點。」

期盼未來能更緊密團結全國退警，不僅持續為社會貢獻，也讓總會成為每位退警最可信賴的家。

黃啟澤提出「捍衛權益、開源節流、廣納賢才、擴大服務」四大核心方向，作為新任期的重要施政藍圖：

捍衛權益

持續追蹤控告行政院瀆職案與釋憲案進度，必要時結合集體力量，全力捍衛退警權益。

開源節流

爭取恢復代辦費、拓展外部資源，並活化《警聲》月刊廣告及會費補繳制度，使總會財務更加穩健。

廣納賢才

推動榮譽志工制度，吸引更多退警與社會賢達投入服務，強化全國服務網絡與組織動能。

擴大服務

完善急難救助、主動關懷失聯會員，並規劃研習課程與自強旅遊，讓退警生活更加多元充實。

黃啟澤表示，退休警察總會不僅是一個組織，更應成為退警相互支持的「家」。未來，他將以穩健的領導、務實的行動與溫暖的陪伴，凝聚全國退警力量，使退休後的每一段旅程都能彼此扶持、共同成長。

「這是一份承諾，也是一份責任。」黃啟澤強調，他將與全國退警攜手，打造更值得驕傲的退休警察總會，邁向更具力量與希望的新時代。