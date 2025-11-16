黃喉貂現身池上山脈山腳 學者：未來可能建立穩定族群

監測田間生物多樣性的團隊，上個月在池上鄉海岸山脈山腳下的富興社區稻田，紅外線攝影機紀錄到2隻黃喉貂在水溝附近穿梭。

池上青年培力站主持人林耿弘指出，「黃喉貂的分布大部分都以中央山脈為主，台東的黃喉貂出現在海岸山脈紀錄，確實是相對沒有聽過。」

黃喉貂主要分布在中央山脈海拔300到3900公尺高的森林，在南橫公路附近經常被發現，由於牠們的模樣很可愛又活潑，有山林精靈之稱；但曾經發現牠們偷吃登山客背包食物，也有一定的危險。

不過現在黃喉貂跨越了花東縱谷，出現在東海岸山脈田區，生態監測團體懷疑，是不是中央山脈的棲地發生變化？但專家說，黃喉貂的族群數量穩定成長，可能是牠們向外擴大活動範圍，而且政府推動生態廊道，也很有可能會從中央山脈遷徙到海岸山脈。

野生動物學家姜博仁說明，「牠可以做長距離的移動是沒有問題的，所以是變成說從中央山脈透過一些廊道，只要不是那種超密集的都是市鎮，牠都有可能逐漸地慢慢擴展。」

姜博仁說，目前海岸山脈都還只是零星發現，不過未來可能會建立穩定族群。

林保署台東分署表示會持續監測，但也要呼籲海岸山脈民眾要把家中垃圾廚餘收好，避免引來黃喉貂到民宅，造成和人類的衝突。

