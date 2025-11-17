黃喉貂首現蹤海岸山脈 學者：族群成長向外擴展

被列為3級保育的野生動物黃喉貂。（圖／東森新聞）





被列為3級保育的野生動物黃喉貂，過去主要活動的區域在中央山脈，海拔300到3900公尺的原始森林，不過上個月，在池上鄉海岸山脈山腳下一處稻田，被發現出現2隻黃喉貂，學者認為可能跟這些原因有關係極有可能是黃喉貂族群數增加，向外擴大活動範圍。

台東池上鄉海岸山脈山腳下的富興社區稻田，紅外線攝影機紀錄到2隻黃喉貂，在水溝附近穿梭，只是意外的驚喜不止如此，有民眾在下雨天時也看到黃喉貂，疑似在垃圾桶內翻找吃的，一看到有人靠近馬上跑到樹上警戒。

池上青年培力站主持人林耿弘：「黃喉貂的分部大部分，都是以中央山脈為主，那台東的黃喉貂，出現在海岸山脈的記錄，確實是相對沒有聽過。」

黃喉貂主要分布在中央山脈海拔300到3900公尺高的森林，在南橫公路附近經常被發現，由於牠們的模樣很可愛又活潑，有山林精靈之稱，現在牠們跨越花東縱谷，出現在東海岸山脈田區，極可能是族群數量穩定成長。

野生動物專家姜博仁：「我們在全台灣各地，陸陸續續發現黃喉貂的族群，其實正在往外擴展的。」

學者認為，政府推動生態廊道，很有可能會讓黃喉貂從中央山脈遷徙到海岸山脈，林保署也呼籲海岸山脈民眾，要把家中垃圾廚餘收好，避免引來黃喉貂到民宅，造成和人類的衝突。

