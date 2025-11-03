黃嘉千恢單變美被疑新戀情滋潤！親口曝感情現況

《我的媽媽欠栽培》主演鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈一起受訪。（林淑娟攝）

三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，新戲《我的媽媽欠栽培》主演劉香慈、黃嘉千、鍾欣凌與《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽及《佛系使者–阿夜》姚以緹共同出席。談到「欠栽培」話題，黃嘉千自認是欠栽培的天才廚師，鍾欣凌則笑說自己是欠栽培的美食家，後又改口是「唱跳歌手」。

黃嘉千覺得自己在煮飯廚藝方面欠栽培，笑說：「如果沒進演藝圈，我應該會變成天才廚師！」女兒從小吃她親手料理的食物長大，每次總說「媽咪，怎麼那麼好吃！」覺得女兒說很好吃就應該真的很好吃。她還說想去參加發布會上另一個跨國實境節目《請世界吃桌》，被鍾欣凌勸阻：「先不要，人家是要去世界辦桌！」

《佛系使者–阿夜》主演姚以緹（左起）、《我的媽媽欠栽培》主演劉香慈、黃嘉千、鍾欣凌、《愛鄰洗衣店》主演柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽，3日出席「2025三立集團內容創新發布會」。（三立提供）

鍾欣凌先說自己是欠栽培的美食家，後來又說應該是唱跳歌手，因為小時候都會跟表姊在房間玩遊戲，把床上當舞台，披著床單在床上開心唱跳，學當時最夯的節目《五燈獎》比賽唱歌，因為想當明星。

鍾欣凌表示，跟黃嘉千都出自屏風表演班，原本就熟識，10多年前也與劉香慈合作外景節目常一起出國，「香慈是一個很可愛、一心向佛的小女生，嘴邊常念『阿彌陀佛』，連我們去動物園，她也一直幫動物祝福念『阿彌陀佛』」，有次生日還收到劉香慈送的精美佛經，相當感動。

劉香慈表示，這是她暌違5年多重返戲劇圈，過去幾年雖有邀約，但一直在等待真正適合的角色，「當看到《我的媽媽欠栽培》的企劃案，連劇本都還沒看完就立刻答應！」

恢單後的黃嘉千氣色好，還常被稱讚變美，懷疑有新戀情，被問感情現況，她直言現在沒有對象，如果真的有交往對象也是好事，「如果有，自然就會講出來，目前為止就是沒有，先專心工作、照顧小孩」。是否排斥圈內人？「我沒有侷限任何圈內、圈外，人人都有機會」，至於國籍？她笑唱一句「We are the world」，現場一陣爆笑。

三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，新節目主持人與新戲演員齊聚。（三立提供）

《我的媽媽欠栽培》由《花甲男孩轉大人》原著作家楊富閔最新文學改編，並獲得文化部3500萬製作補助，是一部屬於全天下媽媽們的勵志喜戲！劇中以五位媽媽為主角，講述她們為家庭犧牲、放棄理想後的人生逆襲，那些看似平凡的母親，其實都曾經是天才少女，她們只是欠栽培。該劇由《犀利人妻》導演徐輔軍執導，主要演員包括鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈等，以幽默筆觸描繪現代女性的成長、勇氣與自我重生。

《佛系使者–阿夜》是一齣浪漫奇幻愛情大戲，由《模仿犯》金獎導演張享如執導，演員陣容包括姚以緹、胡宇威等，胡宇威將首次挑戰大魔王，姚以緹則飾演活了500年的九尾狐。姚以緹談到角色時笑說：「因為演了不少鬼戲，還有鬼后的稱號，我也很好奇劇本會多奇幻。」她透露劇組劇本仍在發展中、預計明年四月開拍，她也好奇九尾狐的動畫特效會如何呈現，也開心能再度與胡宇威合作。

《愛鄰洗衣店》則是一部60集溫馨家庭好戲，故事將時空拉回到90年代的台灣，《愛鄰洗衣店》見證了台灣經濟變化，也串起了鄰里間的人情味。本劇由曾打造《用九柑仔店》、《未來媽媽》等口碑之作的金獎團隊再度操刀，演員包括柯叔元、周幼婷、曹佑寧、任容萱與禾羽等，共同詮釋跨越時代的人情與愛。柯叔元與周幼婷暌違10多年再度合作，他開心地說：「以前大多演反派，沒機會湊對，這次終於能跟她演夫妻！」同時也笑說久違重返三立拍戲格外感慨。

曹佑寧繼《華麗計程車行》後，再度面臨台語考驗：「這次還是要多練習，特別是比較接地氣的台語。」他也坦言這是自己首次接手20集以上的長劇，期待又緊張。任容萱這回挑戰以台語演出，並首度詮釋反派角色，她笑說：「我和曹佑寧一樣，出道第一部戲的導演就是阿福導演（《終極三國》），很懷念也很期待！這次第一次講台語演戲，又演反派，真的很新鮮，也希望到時候台語不要NG就好。」

來自富邦啦啦隊的禾羽之前有演過《戲說台灣》，這次再挑戰戲劇，她開心表示：「從小跟阿嬤一起長大，台語很自然，而且我從小看台八長大，偶像就是曾莞婷！」這次演戲有事先跟球團協調時間，她透露會上更多表演課精進自己。

