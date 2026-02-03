黃嘉千曝最後探望袁惟仁狀況 《星光4》冠軍方宥心悲憶老師暖舉

【緯來新聞網】黃嘉千、方宥心今（3日）出席全民大劇團賣票記者會，宣傳主演舞台劇《你好，我是接體員》，提到昨過世的評審「小胖老師」袁惟仁。黃嘉千與袁惟仁相識多年，曾是節目中搭檔過，過去探望對方時「那時候他的狀況還滿好的，我握著他的手，跟他說說話」。方宥心是《超級星光大道》的第4屆冠軍，哽咽表示：「可能還需要一段時間來消化這件事。」

黃嘉千（右）、方宥心都和袁惟仁有關。（圖／娛樂中心攝）

黃嘉千在《決戰星世代》等節目中與袁惟仁合作過，當年從上海回台休養後，曾與多位圈內好友一同前往探望。黃嘉千回憶：「那時候他的狀況還滿好的，我握著他的手，跟他說說話。」她表示，當時小胖老師對朋友的關心是有反應的，大家都希望他能康復。



對於好友驟逝，黃嘉千其實相當意外與難過，目前尚未聯繫袁惟仁的家人，體貼地說：「這種時候不方便透露太多，也不好意思打擾家人。」其實袁惟仁的姊姊都會主動告知大家狀況，她心中盼望未來能再以不同形式相遇，也祝福袁家人。

黃嘉千恢單後如少女。（圖／娛樂中心攝）

方宥心曾在《超級星光大道》拿下第四屆冠軍，昨晚在排練場休息期間才得知當時的評審老師過世，心情深受衝擊。她說：「可能還需要一段時間來消化這件事，我會把以前比賽時的點點滴滴，好好收進心裡面。」



回想過去，她認為袁惟仁對所有「星光幫」選手而言，就像是一位暖心的爸爸。當評審的他，在電視螢幕前留下的經典名言是：「加油，好嗎？」但私下對待參賽者非常溫柔，總是給予鼓勵、幽默帶領，「當我們遇到撞牆期、有心魔時，他私下總是要我們別想太多、不要緊繃」。



她最後一次與袁惟仁同台，是2010年在南港展覽館的《超級星光演唱會》，當時她與幾位選手一起上台演唱袁惟仁的代表作〈夢一場〉。

方宥心除了會演戲，非常會唱歌。（圖／娛樂中心攝）

