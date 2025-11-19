黃嘉千談父女和解：「原來我不是不被愛，只是太失望。」

在《賴芳玉聊法》首度公開那通改變人生的電話

寶島聯播網節目《賴芳玉聊法》本週邀請演員黃嘉千，從電影《老大人》延伸到她真實生命中的父女故事——包括缺席的父親、童年反覆被辜負的失落，以及她曾氣到寫信給父親表示「我要跟你斷絕關係」的心路歷程。

父親長年旅外，小女孩在機場一次次崩潰

黃嘉千回憶，小時候最痛的時刻，是送父親去機場。

「他一直說會回來、會回來，但每一次都沒有。」

失望日積月累，變成對父親的憤怒，也變成她在感情中潛意識尋找「像爸爸的人」——會照顧她、會蓋被子、有藝術家氣質。

那通跨國電話，是父女真正的開始

節目中，她坦承多年後鼓起勇氣，打給遠在泰國的爸爸。

第一句就是：「爸，你知道我其實非常生你的氣嗎？」

電話那頭，爸爸只回：「爸爸聽你說。」並連續道歉：「妹妹，爸爸對不起，當年都沒有在你身邊。」

那一刻，她才明白——父親不是不愛她，只是能力有限、人生也有缺席。

從網路霸凌、婚姻風暴，到中年自我重建：不自憐，是最難的功課

節目後段談到舞台劇《明星養老院》，黃嘉千分享面對低潮的方式：

靠信仰、朋友、能說真話的支援系統，更靠「不把自己當可憐的人」。

她說：「如果一直盯著自己怎麼被傷害，就永遠走不出受害者的位置。」

賴芳玉則提醒，中年以後要學的，是在沒有掌聲時，仍然看見自己的價值。

播出資訊

📅 2025/11/19（三）18:00–19:00

📻 寶島聯播網｜FM98.5／FM91.3／FM96.9／FM99.1

YouTube賴芳玉聊法｜https://www.youtube.com/@Bbd-Law

Podcast賴芳玉聊法｜https://open.firstory.me/user/bbd-law/platforms