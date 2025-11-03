黃嘉千離婚後爆有新歡「可以說了」 突然開唱揭感情真實狀態

黃嘉千離婚後被指桃花開。李鐘泉攝

黃嘉千與加拿大籍前夫夏克立結束離婚官司後，被指容光煥發，疑似有新戀情，王偉忠曾在記者會上對她說：「可以說（新戀情）了。」事後澄清只是玩笑話。3日黃嘉千出席2025三立集團內容創新發布會，再度表示沒有約會對象，「真的有交往的人也是好事，很自然就會講出來」。

黃嘉千說：「目前真的沒有（交往對象），先專心工作、照顧小孩為主。」對於被指變漂亮，也形容：「好好面對自己的生活，現在就是最好狀態。」一旁鍾欣凌虧：「官方說法。」

廣告 廣告

接著鍾欣凌還幫記者提問：「會排斥跟圈內人交往嗎？」黃嘉千一度想忽略問題，隨後表示沒有侷限，「人人都有機會」。再被問會介意對方國籍？她突然開口唱歌：「We are the world…」

鍾欣凌與黃嘉千、劉香慈合作新戲《我的媽媽欠栽培》，劇中以五位媽媽為主角，講述她們為家庭犧牲、放棄理想後的人生逆襲。劉香慈生完第三胎後，約有5年沒有拍戲，她說過去幾年雖有邀約，但一直在等待真正適合的角色，「當看到《我的媽媽欠栽培》的企劃案，連劇本都還沒看完就立刻答應」。

鍾欣凌透露，十多年前與劉香慈合作節目，對她印象深刻：「香慈是一個很可愛、一心向佛的小女生，嘴邊常念『阿彌陀佛』，還會幫動物迴向祝福。」她更回憶生日當天收到劉香慈送的精美佛經，相當感動。

三立舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，正式公布明年度重點節目計畫，持續以內容創新為核心、以科技整合為驅動的全方位佈局。現場貴賓雲集，出席嘉賓包括文化部長官、海內外各電視台主管、OTT平台高層、廣告客戶與科技業代表等，共同見證台灣影視產業邁向新階段的關鍵時刻。



回到原文

更多鏡報報導

曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞

任容萱認情斬金錢糾紛前男友 姊Selina傳懷二胎反應曝

王子偷吃人妻粿粿下場慘了！喜鵲嚴正聲明：停止所有演藝工作