黃國倫中山女高校慶吐情史 寇乃馨拷問：與北一女有舊怨

黃國倫（左）、李洋在中山女高校慶上相見歡。寇乃馨提供



黃國倫是中山女高百年新校歌〈快樂中山人〉創作人，他今（12╱6）以彩蛋身分出席該校128周年校慶，北一女畢業的寇乃馨拷問老公：「寫中山校歌，卻沒寫北一女校歌？是不是有什麼舊怨私情？你當年有沒有追過中山女中的女生？」他當下求生欲大發說：「欸？我都不記得了耶……。」還表情微妙笑道：「我只能說，歷任交往過的女友中，中山女中的比例相對比較高。」

1997年、中山女高100周年校慶時，時任校長林煇邀當年以〈半生緣〉獲第34屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」的黃國倫寫新校歌，他花了2個月參訪中山女中，深入探訪各歷史校舍，也與學生進行訪談，最後創作出曲風活潑的新校歌〈快樂中山人〉。

建國中學畢業的黃國倫今在校慶活動上透露建中與北一女都曾向他邀歌，「但我卻只寫了中山校歌」。引起在場師生熱烈歡呼；原來當年他太忙碌而無法再接下北一女校歌的任務，近年也創作了陽明、交大的合校紀念歌〈超越〉，儼然成為「校歌創作專業戶」。

現場黃國倫也和運動部長李洋相見歡，李洋透露很喜歡聽音樂，因為音樂能幫助集中注意力，而王菲成名曲、膾炙人口的〈我願意〉，更是他的歌單之一，現在他很願意為民服務。

