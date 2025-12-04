黃國倫如廁「排出4顆腎結石」 寇乃馨曝慘況：馬桶全是血

黃國倫、寇乃馨4日偕同紀寶如、周丹薇、湯蘭花、葉歡、王宏恩、盧學叡、高蕾雅、陳致遠、林秀琴、曾治豪、李晶玉等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。黃國倫談到自己30年前就開始受腎結石困擾，日前赴加拿大工作時再度復發，形容當時的狀況痛不欲生，疼痛程度幾乎可比擬分娩，所幸結石最終如廁透過尿液排出，只不過「馬桶全是血」，因為他的4顆結石並不算小顆。

寇乃馨（左）、黃國倫（右）4日出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／聖誕文化藝術嘉年華主辦方佳音教會提供）

黃國倫回憶起當時如廁的過程，表示當下就是尿不出來，只能不斷灌水並禱告。寇乃馨在一旁補充，「我跟他說一直喝水，又排不出來，到時候腎臟發炎更危險，後來我看到廁所整個馬桶都是血。」讓她一度相當憂心。

黃國倫更現場拿出「珍藏」的結石展示，稱4顆結石的直徑約是0.7公分，讓眾人驚呼連連。

黃國倫展示自己排出來的腎結石（紅圈處）。（圖／記者郭竹倩 攝）

黃國倫稱4顆結石的直徑約是0.7公分，因此排出的過程很痛。（圖／記者郭竹倩 攝）

黃國倫、寇乃馨夫婦此次攜手號召200多位藝人及20個團體，將於12月12日到14日舉辦「2025聖誕文化藝術嘉年華」，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術、電音浪潮、文創市集，提前炒熱聖誕氣氛。

而參與活動演出的歌手卡司也相當豪華，包括潘越雲、許景淳、葉歡、于台煙、周子寒、何方、王瑞瑜、盧學叡、李宣榕、黃美珍、張心傑、張芸京、曾治豪、林曉培、羅文裕、呂薔、北原山貓、王宏恩、阿洛、舞思愛、高慧君、高蕾雅、黑旋風、紫布爾、巴大雄、陳致遠、林秀琴、吳亦帆、吳亦偉等。

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

