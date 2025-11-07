黃國倫朝聖迪士尼樂園寵妻 寇乃馨當「永遠的兒童」

【緯來新聞網】剛結束美國巡迴演出返台的黃國倫與寇乃馨，今（7日）出席國際潮流藝術家居品牌 SUNDAY HOME快閃店，夫妻倆特地抽空到美國奧克蘭的世界最大迪士尼樂園「朝聖」，寇乃馨甜蜜透露，黃國倫「寵妻」的方式之一，就是陪她到世界各地的迪士尼樂園玩遍每個夢想角落，她笑稱自己是「永遠的兒童」，特別喜歡可愛萌趣的角色與玩具，適逢夫妻倆新家即將完工，這回特地來逛快閃店，也順勢為新居尋找靈感，希望把家佈置成屬於兩人的迪士尼樂園。

廣告 廣告

黃國倫與寇乃馨剛結束美國巡迴演出返台。（圖／記者王人傑攝）

而即將在隔天迎接生日的黃國倫老師，也在現場開心許願，笑說「年紀不小了，最大的願望就是返老還童、不忘初心」。他表示，來到這裡彷彿感受到滿滿的年輕氣息與可愛氛圍，正好為新家挑選適合的傢俱。寇乃馨則一旁笑說，這次特別帶老公來快閃店現場親選，讓老公任選喜歡的傢俱，自己會大方買單，沒想到黃國倫看了每樣商品都喜愛，直呼「把整間店包下來！」寇乃馨也提到對米奇頭沙發特別喜愛，想像擁有老靈魂的黃國倫坐在沙發上彈著吉他的對比畫面相當萌趣。

身為三寶媽的黃小柔開心能把陪伴自己長大的好朋友介紹給孩子們。（圖／記者王人傑攝）

從小就超喜愛唐老鴨的黃小柔，活動現場還現場模仿起唐老鴨的招牌聲音，惟妙惟肖的模樣立刻引起全場驚呼與掌聲，身為三寶媽的她笑說，能把陪伴自己長大的好朋友介紹給孩子們、讓他們也成為彼此的好朋友，感覺特別溫暖又幸福。



黃小柔透露，在快閃店試營運期間就已經忍不住掏腰包買單，帶回米奇手抱枕和小矮凳以及釣魚解鴨燈等可愛家飾，她開心分享，有了這些兼具設計與趣味的家具，不僅能幫助孩子養成更好的生活習慣，也讓家裡多了幾分童趣與藝術氛圍。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

張學友本周如期開唱！驚喜宣布2025年安可場

VTuber考娜辭世 VOiX證實噩耗籲勿傳播未經證實訊息