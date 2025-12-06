黃國倫為中山女高寫校歌 遭寇乃馨逼問過往情史

黃國倫（左）、李洋6日出席中山女高校慶。（寇乃馨提供）

創作才子黃國倫今（6日）出席中山女高128周年校慶活動，驚喜現身且在現場帶領全場師生演唱由他創作的百年校歌〈快樂中山人〉，現場氣氛相當歡樂。最讓人驚喜的是，運動部長李洋昨也出席活動，開心表示自己一直都很喜歡黃國倫所寫的〈我願意〉，讓他現在更願意為民服務。

黃國倫昨回憶1997年時收到中山女高100周年校歌邀約的過往，透露當時他以黎明主演的電影同名主題曲〈半生緣〉獲頒第34屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」、香港「年度最佳創作人獎」等獎；那時的校長林煇覺得中山女高的女孩們聰明活潑，應該要有首時代創新的校歌，因此邀請他為校寫歌。黃國倫當下一口答應，耗時2個月參訪中山女中，深入探訪各歷史校舍也與學生進行訪談，最後創作出曲風活潑、琅琅上口的新校歌。

有趣的是，他是建國中學校友、太太寇乃馨由北一女畢業，但他並未替這2校寫歌，「事實上這兩所學校都曾向我邀歌，但我卻只寫了中山校歌」，讓寇乃馨忍不住的問「寫中山校歌，卻沒寫北一女校歌？是不是有什麼舊怨私情？你當年有沒有追過中山女中的女生？」讓現場笑聲不斷。

黃國倫當下求生欲爆發，頻說：「欸？我都不記得了耶」面對寇乃馨不斷逼問，黃國倫表情微妙的笑道：「我只能說，歷任交往過的女友中，中山女中的比例相對比較高」。

